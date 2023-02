Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kızılay eleştirilerine yanıt

Son dakika haberi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli incelemelerde bulunmak üzere depremin vurduğu Osmaniye'ye gitti.

Erdoğan şu sıralar burada düzenlenen basın toplantısında konuşuyor:

"Yüreğime düşen ateşi anlatmakta kelimeler yetmez. Dünkü depreme Kahramanmaraş'ta yakalandık. Bu depremde de kayıplarımız oldu. Enkaz kaldırma çalışmalarında sona geldikçe acımızla beraber kayıplarımızın sayısı da artıyor. Deprem bölgesinde kayıplarımız 41 bini geçerken 115 bin insanımız yaralı olarak kurtarıldı.

Bilim insanları 6 Şubat Pazartesi maruz kaldığımız felaketi karada meydana gelen en şiddetli deprem olarak tarif ediyorlar. Üçüncü günü ve sonrasında yaptığımız ziyaretlerde yıkımın şiddetini bizzat yerinde gördük. Dün Hatay ve Kahramanmaraş'ı tekrar ziyaret ettik. Birileri önemsizleştirmek istese de insanlık tarihinin en büyük afetlerinden biriyle karşı karşıya olduğumuz gerçektir.

Devlet ve millet olarak yaraları sarmaya çalışıyoruz. Depremin etkilediği bölgenin genişliği ve kış koşulları ilk etapta çalışmalarımızı zorlaştırsa da tüm imkanlarımızı seferber ettik. Afet bölgesine 13 bin iş makinesi sevk ettik. Ana muhalefetin başındaki ve yanındakiler devlet yok diyorlarsa da bunların gören gözü kör duyan kulağı sağır kalpleri mühürlenmiş. İlk günden itibaren devlet 11 ilimizde yerini almıştır.

Arama kurtarma, destek, yardım gibi 271 bin görevlimizle vatandaşlarımızın imdadına koştuk. Vatandaşlarımızın tahliyesi ve asayiş için tüm imkanlarımızı kullandık. Ama terbiyesiz terbiyesizliğini bırakmaz. Çıkmış biri Kızılay nerde diyor, be ahlaksız be namussuz be adi... Günde 2.5 milyon insana bu Kızılay yemeğini ulaştırıyor. Bir ülkede kendi kurum ve kuruluşuna bu denli ahlaksızca bulaşmak yenilir yutulur değil. 300 bin çadır kuruluyor. 376 bin vatandaşımızı yurtlarda misafir ediyoruz.

Konteyner kentimiz de yakında hizmete girecek. Tüm ihtiyaçlar karşılanıyor. Çiftçilerimize her türlü desteği veriyoruz, vereceğiz. Kalıcı konutların inşasıyla ilgili adımları atmaya başladım. 1 yıl bize müsaade edeceksiniz. 1 yılda bu kalıcı konutları Allah'ın iziniyle yetiştireceğiz. hasar tespit çalışmaları tamamlanmak üzere. 1 milyon 123 bin binanın incelemesi yapıldı. 139 bin binadaki 458 bin bağımsız bölümün yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu tespit edildi. Osmaniye'de de 5575 bina yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu görüldü. Tüm raporlara e-Devlet üzerinden ulaşılabilir.

Biz ağırına hafifine bakmadan şehirlerimizi yeniden inşa edecek bir yaklaşımla hareket ediyoruz. Altyapı hizmetleri de kontrollü bir şekilde verilmeye başladı. Yollarımızın da tamamı açıktır. Köylerimizi de bir yıl içinde ayağa kaldırmayı hedefliyoruz."