SON DAKİKA HABERİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1709 konutun inşa süreci yarın başlıyor

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep’in İslahiye ilçesindeki konteyner kenti ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan burada depremzedelere seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle;

Güçlü bir devletimiz, kararlı bir milletimiz var. Allaha şükürler olsun yaraları saracağız. Büyük Türkiye yolunda adımlar atacağız.

Şehirlerimizi yeni bir anlayışla güvenli, huzurlu yerleşim yerleri haline getirmekte kararlıyız.

Şehir merkezlerimizde inşa edeceğimiz 200 bin konuttan jeoloji ve zemin etütleri tamamlanan yerlerdeki ilk sözleşmeleri imzaladık.



Nurdağı'nda 456, İslahiye'de 399, Kilis merkezde 645 ve Adıyaman Kahta'da 287 olmak üzere toplam 1797 konutun inşa süreci hemen yarın başlıyor.



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