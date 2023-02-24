Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan liderlerle peş peşe kritik görüşmeler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye’de yaşanan depremler ve birinci yılını dolduran Rusya-Ukrayna savaşına dair gelişmeler ele alındı.



Deprem dolayısıyla Türkiye ile dayanışma gösteren Zelenski'ye teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir yılı dolduran Rusya-Ukrayna savaşında ateşkes ve müzakerelere dayalı çözümün inşası ve barışın şekillendirilmesi noktasında ellerinden gelen her türlü katkıyı temine hazır olduklarını belirtti.



PUTİN'E 'DAYANIŞMA' TEŞEKKÜRÜ



Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü. Görüşmede, Türkiye’de yaşanan depremler ve birinci yılını dolduran Rusya-Ukrayna savaşına dair gelişmeler ele alındı. Erdoğan, deprem dolayısıyla sergilediği dayanışma için Putin’e teşekkür etti.



RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşında daha fazla can kaybı ve yıkım yaşanmadan adil bir barış tesis edilmesi gerektiğini belirtti. Erdoğan, İstanbul’da varılan mutabakatın tekrar canlandırılmasını samimiyetle istediklerini, bu konuda her türlü katkıyı vermeye hazır olduklarını ifade etti.



MACRON İLE GÖRÜŞTÜ



Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile videokonferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada "Fransa Cumhurbaşkanı Macron, görüşmede, Türkiye’de yaşanan depremler nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu süreçte Fransa’nın sergilediği destek ve dayanışma için teşekkür etti. Görüşmede, Türkiye-Fransa ilişkilerine dair hususlar da ele alındı" denildi.

