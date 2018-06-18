Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun'da miting düzenledi. Erdoğan konuşmasında Menbiç'in dış mahallerine yerleşen Türk askeri hakkında bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı, "Münbiç'ten terör örgütleri çıkacak dedik. Başladı çıkmaya. Devriye gezmeyi olayı başlayacak dedik o da başladı" şeklinde konuştu.

Erdoğan, konuşmasında yastık altında dolar ya da eurosu bulunan vatandaşların bunu Türk Lirası'na çevirmesini istedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:



Dün İstanbul'da acayip bir sağnak vardı, bu sağanağa rağmen hiç dinlemediler geldiler. 1,3 milyon kişi Yenikapı'yı doldurdu. Siyasetimize yalanı bulaştırmadık. Üç beş oy uğruna bölücü terör örgütünün siyasi uzantısına yoldaşlık yapmadık.

Senin ne işin var Edirne'de, bu adam 7 Haziran seçimlerinde dökülün sokağa diyip 53 Kürt kardeşimizin ölümüne sebep olan kişi değil mi? 15 yaşındaki Yasin Börü kardeşimin ölümüne sebep olan kişi değil mi? Bu parti başka aday bulamadı mı?

Samsun'a yeni eseri kazandırıyoruz. New York, Londra gibi şehirlerde gördüğümüz yerler gibi Samsun eski stadını millet bahçesine dönüştürüyoruz. Çoluk, çocuk hep beraber buraya gideceksiniz, pikniğinizi orada yapacaksınız. Bir entegre devlet hastanesi yapıyoruz.

Bugüne kadar sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddet olaylarının üzerine gittik. Ne hastalarımıza kötü davranılmasına, ne de çalışanlarımıza şiddet uygulanmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Samsun'a bir şehir hastanesi yakışık dedik. Bakıyorsunuz muhalefet bundan da rahatsız.

Utanmadan sıkınmadan benim için yorgun diyor. Bay Muharrem hayatımın 16 yılı futbolla geçti. 40 yıl siyasette tecrübem var. Şu topluluğu gördüğümüzde aldığımız sinerji bizi yormaz. Sen daha başlamadan bittin, senin yalandan başka derdin yok ki. Yok bilmem Tatar böreği, yok Arnavut ciğeri verecekmiş ben bunları nerde söyledim. Çorbayı Zeytinburnu belediyemiz zaten veriyor.

Ne dersen de, pek de cevap vermeye değmezsin. Zira beş gün sonra benim milletim sizin defterinizi düzecek. Neymiş OHAL'i 48 saat içerisinde kaldıracakmış. Geldik biz bir ayda OHAL'i kaldırdık. Şimdiye yeni dönemde OHAL'i süre bittiğinde kaldıracağız. Ama bu demek değil ki bundan sonra yine gelmeyebilir. Teröre yönelik bir şey olursa geri gelebilir.

Bay Kemal ne diyor, İran'la anlaştınız mı diyor. Bay Muharrem sen bu işi bilmiyorsun, biz Afrin'e girerken siz girmek doğru değil dediniz. Irak'a girmek doğru değil dediniz. Şu an itibariyle Afrin'de 4 bin 600'ü aşkın teröristi etkisiz hale getirdik. 3 bin Cerablus'ta DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdik.

Şu anda Kandil'e operasyon yapıyoruz. Bunların lider kadrolarını vurduk, durmak yok. 24 Haziran sonrası Afrin'i geri almaktan bahseden alçaklara o günleri asla göstermeyeceğiz.

Biz şu anda milletimizin beka davasında bir mücadele sürdürüyoruz. Sizin lider kadrolarınızın bir derdi yok ama bizim var. Biz kazanacağız, biz kimseden icazet alarak bu yolda yürümüyoruz. Biz icazeti milletimizden aldık.

Münbiç'ten terör örgütleri çıkacak dedik. Başladı çıkmaya. Devriye gezmeyi olayı başlayacak dedik o da başladı.

İmar barışında yarım milyona yakın başvuru yapıldı. Beklentimiz 14 milyon. Milletimiz Bay Muharrem'i çözdü. Meclis'ten çıkan düzenlemeyi bunlar AYM'ye götürdü. Sahibi olduğu dershanede yanında çalışanların haklarını nasıl gasp ettiğini de tespit ettik.

Amerika'dan telefon gelmeden, Edirne'den icazet almadan meydanlarda tek bir kelime bile konuşmuyor. Biz Bay Muharrem'in tutarsızlıklarını ifşa etmeye devam edeceğiz. Bunun bir de şiir kitabı varmış. Bu milleti kimse aldatamayacak. Tüm millet düşmanlarına cevabı önce sandıkta verdik.

15 Temmuz'da tanklara F-16'lara meydan okuduk. CHP'nin Genel Başkanı Atatürk Havalimanı'ndan Bakırköy'e gitti. Demokrasimizi 3-5 kifayetsiz insanın insafına asla bırakmadık. Aman ha sandığa gitmeyi ihmal etmeyin.

7 Haziran'da olduğu gibi iş işten geçtikten sonra ahların vahların kimseye faydası dokunmaz. Bizi döviz kuru üzerinden terbiye etmeye çalışanlara da Osmanlı tokadını sandıkta vuracağız.