Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete eleştiri

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"AK Parti olarak büyük bir gurur ve heyecan yaşıyoruz. 22 yıl önce çıktığımız bu kutlu yolda bir kilometre taşını daha geride bırakıyoruz. Milletin umudu olarak 14 Ağustos tarihinde doğan AK Parti 22. yaşını kutluyor. AK Parti kademelerinde görev almış, gönül vermiş, davayı savunmuş tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum.

Teşkilatlarımızın her kademesinden nicelerini toprağa verdik. Bugünlere, samimiyetle çalışan, koşturan dava arkadaşlarımız sayesinde geldiğimizi en iyi sizler biliyorsunuz.

22 yıl süre içerisinde nice arkadaşlarımızı toprağımıza verdik.

6 Şubat depremlerinde Adıyaman milletvekilimiz Yakup taş ailesi ile birlikte hayatını kaybetti. Tüm yol arkadaşlarımıza Allah'tan niyaz ediyor. Rabbim mekanlarını cennet eylesin diyorum.

AK Parti iktidarlarında dünyaya gelenler partimizin kuruluş yıllarında Türkiye'nin nasıl bir tablo ile karşı karşıya olduğunu bilmiyordu.

Gençlerimiz zihninde o yılları canlandıramıyor. AK Parti, umutsuzluğun belirsizliğin adeta karabasan gibi çöktüğü Türkiye'ye tıpkı bir güneş gibi doğmuş ve umudun adı olmuştur.

AK Parti ile birlikte siyaset tabii rotasını bulmuş, daha fazla özgürlüklerin olduğu yeni bir dönem başlamıştır. Biz milletimize efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik.



Milletimize olan borcumuzu hep daha fazla çalışarak, daha fazla koşturarak ödedik.



"22 YILDA KALİTEMİZE UYGUN BİR MUHALEFET BULAMADIK"

AK Parti olarak Türkiye'nin son 22 yılına hükmettik. Kendi öz yurdunda parya olarak görünen insanlarımı birinci sınıf vatandaş düzeyine çıkardı.

Ama 22 yılda kalitemize uygun bir muhalefet bulamadık. 22 yıl boyunca 17 kez bizimle yarıştılar . Her defasında milletten okkalı bir tokat yediler. Milli iradeyi sorgulamanın bedelini seçimleri kaybederek ödediler. Bir kez olsun biz nerede yanlış yaptık diye sormadılar.

Muhalefet, onca seçim yenilgisine rağmen hatalarından ders almadı. Milleti suçlama alışkanlıklarını terk etmediler."

Dün vatandaşı makarnacı, takunyalı diye aşağılıyordu. Bugün de aynısı yapıyorlar.

Kılıçdaroğlu ve CHP'li oligarkların bu pişkinlikleri, bu arsızlıkları en fazla Gazi'nin hürmetine CHP'ye oy veren vatandaşlarımızı rahatsız etmektedir.

Türkiye'nin tüm renklerine haiz tek parti, AK Parti'dir. 85 milyonun tamamının partisiyiz.

Kalbi Türkiye için atan herkese kapımız açıktır.

Gelin, milletin tercihlerine saygı duymayan bu kifayetsiz muhterisleri siyasette tutmayalım. Eski Türkiye'nin bakiyesi bu arkaik ekibi, emekliye sevk edelim.

Türkiye'nin yerli ve milli eksende siyaset yapan bir muhalefete kavuşması en büyük arzumuzdur.

Kibri, böbürlenmeyi kapımıza kesinlikle yaklaştırmayacağız. Vatandaşa tepeden bakanlardan olmayacağız.



Çadırlarımızda kalan tüm depremzedeleri konteynırlara yerleştirdik."