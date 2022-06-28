Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO zirvesi öncesi açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesine katılmak üzere gittiği İspanya'nın başkenti Madrid'e hareketinden önce Ankara Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile bu sabah telefonda görüştüğünü ve bu akşam ya da yarın zirvede kendisi ile bir araya gelebileceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Biden arasındaki telefon görüşmesinde Türkiye-ABD ilişkilerine dair hususlar ve bölgesel konular ele alındı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Biden görüşmede ayrıca Madrid’de düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı öncesinde zirve gündemine dair değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı, havalimanındaki toplantıda, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği talebiyle ilgili de konuştu.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA'YA: BİZ KURU LAF İSTEMİYORUZ NETİCE İSTİYORUZ

Erdoğan'ın NATO zirvesi öncesi yaptığı açıklamalarından satır başları şöyle:



''Zirve oturumlarında Ukrayna savaşını, ittifaka yansımalarını ele alacağız. İsveç ve Finlandiya, NATO'ya üye olacaklarsa ittifakın 70 yıllık mensubu Türkiye'nin güvenlik endişelerini dikkate almak zorundalar. Bunun aksi düşünülemez. (Türkiye-NATO-Finlandiya-İsveç) Dörtlü görüşmeyi yapıp hangi noktaya geldiklerini göreceğiz. Biz kuru laf istemiyoruz, netice istiyoruz.

''BU SABAH BIDEN İLE GÖRÜŞME YAPTIK, ZİRVEDE BİR ARAYA GELEBİLİRİZ''



Türkiye rastgele NATO'ya katılmış bir ülke değil. Bu sabah Sayın Biden ile bir görüşme yaptık, bu akşam veya yarın tekrar bir araya gelme arzusunu ifade etti. Biz de 'olabilir' dedik. F-16 meselesi hala masada, orada da bir oyalama taktiği gidiyor. ABD ile NATO'da nasıl omuz omuza vermiş ülkeyiz ki, bütün silahlar PYD'ye gönderiliyor?

YUNANİSTAN BAŞBAKANI MİÇOTAKİS'E TEPKİ

Yunanistan Başbakanı davetlimdi. Bundan böyle artık biz görüşmelerimizi birebir yapalım aramıza üçüncü kişileri sokmayalım diye mutabık kaldık. Aradan 2-3 hafta geçti ABD'ye gitti senatodaki konuşmasında Türkiye'ye saldırdı. Bunların ne olduğunu biliyoruz. Türkiye'ye karşı şahsiyetli bir duruş bekliyoruz. Bu duruşu göstermeyenlere karşı tavrımız bellidir.

''İKİLİ BİR GÖRÜŞME YAPMAM MÜMKÜN DEĞİL''

İkili bir görüşmeyi Miçotakis ile yapmam mümkün değil. Yunanistan ile olması gereken Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey toplantımızı kaldırdık. Bitti o iş. Kalkıp da Miçotakis'in olası görüşme talebine evet diyebilir miyiz? Bitti o iş, o kapıyı kapattık. Bundan sonra kendilerine çeki düzen verecekler çeki düzen vermeleri halinde onu planlar yol haritamızı çizeriz.''