Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tankımızla askerimizle hepsinin kökünü kazıyacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Artvin Yusufeli Barajı ve HES, Yeni Bağlantı Yolları ve Tünelleri, Yeni Yerleşim Bölgesi Açılış Töreni'ne katıldı.



Burada bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadele ve 2 gün önce başlatılan Pençe-Kılıç hava harekatına değindi.

"Birkaç gündür uçağımızla, topumuzla SİHA'mızla teröristlerin peşindeyiz" diyen Erdoğan kara harekatı mesajı verdi. Cumhurbaşkanı, "En kısa sürede tankımızla askerimizle bizimle birlikte yürüyen dostlarımızla birlikte hepsinin kökünü kazıyacağız. Bunu da böyle bilin" diye konuştu.



Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Artık bu satten sonra bizim için tek bir ölçü vardır, tek bir sınır vardır. Kendi ülkemizin ve vatandaşlarımızın güvenliğidir. Bu nereden başlayacaksa oraya kadar gitmek en meşru hakkımızdır. Kendi güvenlikleri için kilometrelerce öteden gelenler bu hakkımızı anlayışla karşılamalıdır. Irak ve Suriye sınırlarımızın bir kısmında bu güvenlik çizgisini olması gereken yere çektik. Halen sınırlarımıza ve vatandaşlarımıza saldırıların devam ettiği yerlerde bu çizgiyi olması gereken yerlere çekmemize kimse mani olamaz.



"TERÖR HEDEFLERİNİ YERLE YEKSAN ETTİK"

Önceki hafta İstanbul'da yaşanan bombalı saldırıya mertçe karşımıza çıkmaya yüreği yetmeyenlerin alçak bir eylemi olarak görüyorum. 6 masumun hayatına mal olan alçak saldırıya cevabımızı Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerini yerle yeksan ederek verdik. Kendilerini en güvende hissettikleri yerde başına yağan bombaları hazmedemeyen terör örgütü sınırlarımızı hedef almıştır. Karkamış'ta vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Bu kardeşlerimizin tek damla kanı dahi boşuna gitmeyecektir. Teröristlerin her birinin kimliğini yerini, sicilini biliyoruz. Bu teröristleri kimlerin himaye ettiğini cesaretlendirdiğini biliyoruz. Sabrımız kifayetsizliğimizden değildir, sabrımız diplomasiye ve ülke olarak bize verilen sözlere sonuna kadar riayet etme sözümüzdendir.



Buradan, Yusufeli'nden açıkça ilan ediyorum. Biz Suriye sınırlarımızın güvenliğe kavuşturulması için yaptığımız anlaşmaya riayet ederek üzerimize düşeni yerine getirdik. Türkiye'yi harf oyunlarıyla, terör örgütünün ismini değiştirerek, teröristlerin yanında kendi askerleriyle görüntü vererek oyalayacaklarını sananlar için yolun sonu gelmiştir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:



Bir enerji sıkıntısı olsa sadece burası 1.5 yıl enerjiyi temin eder. 34 milyar liralık bir maliyetle Türkiye Yüzyılı'na yakışır bir eseri milli bütçeden karşılayarak Artvin'imize kazandırdık. Bu eserin gururu milletimizin tamamına aittir. Böylesine devasa bir eserin ülkemize kazandırılmasında emeği geçen kurumlarımızı, yüklenici firmalarımızı, tüm çalışanları tebrik ediyorum.



"TOPLAM TÜNEL UZUNLUĞU 750 KİLOMETREYE ULAŞACAK"



Ülkemizin asırlık eksiklerini gidermekle kalmadık, ülkemizi geleceğe hazırladık. 2002 Türkiyesi ile bugünkü Türkiye'nin mukayesesini rakamlarla örneklerle yapmaya özen gösteriyorum. Bu ülkenin ilk 80 yılında sahip olduğu tünel uzunluğu 50 kilometreydi. Bugün sadece Yusufeli ilçemizin yeni yerleşim yerleri için yaptığımız tünellerin uzunluğu 62 kilometre. Önümüzdeki sene toplam tünel uzunluğumuz 750 kilometreye ulaşmış olacak.



"TÜRKİYE KÜRESEL SÖZ SAHİBİ HALİNE GELDİ"



Sadece altyapı ile kalmadık, demokrasi ile hak ve özgürlükleri geliştirmek için mücadele yürüttük. Biz de hiç riske girmeden hayatımızı sürdürebilirdik. Ülkemizin demokrasi ve kalkınma atılımlarını gerçekleştirirken hangi tuzakların kurulduğunu en iyi sizler biliyorsunuz. Bundan 11 yıl önce 2023 hedefleri ile milletimizin huzuruna çıkarken akıllarınca dalga geçmişlerdi. Türkiye bölgesel liderliği aşıp küresel söz sahibi haline gelmiştir.



"HER SEFERİNDE BAŞARISIZ OLDULAR"



Dünyanın gündeminde sadece krizler ve ekonomik, sosyal sorunlar vardır. Biz ülkemizde yatırımları, üretimi, istihdamı, ihracatı, turizmi ve bunlardaki yükselişi konuşuyoruz. Ziyaret ettiğimiz ülkelerde bize ülkemizin bize başarıyı nasıl yakaladığımız soruluyor. Bu başarıyı milletimizle bir olmamıza, diri olmamıza hep birlikte Türkiye olmamıza borçlu olduğumuzu biliyoruz. Bir süredir doğrudan birliğimizi ve beraberliğimizi hedef almalarının nedeni budur.



Bunu vesayetle, darbe ile terörle denediler. Her seferinde başarısız oldular. Bu defa da başaramayacaklar. Tarihiyle toplumuyla barışık, bölgesinde sözü dinlenen, dünyada itibar sahibi Türkiye var. Ülkemizi bir adım daha öteye taşıyarak yeni bir dönemin kapılarını aralamanın eşiğindeyiz. Bu süreci kazasız belasız geride bıraktığımızda Türkiye Yüzyılı'nın yolunu tümüyle açmış olacağız.



Togg'u teknoloji ve markalaşma alanında Yusufeli Barajı da altyapı konusunda Türkiye Yüzyılı'na girişim sembol projesi olarak değerlendiriyorum. Bu kutlu mücadeleyi verirken büyük Türkiye'yi engelleme çabaları da sürüyor."