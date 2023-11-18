Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Yüzde 50+1 şartı değişmeli" mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya'dan dönüş yolunda uçakta gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.



Erdoğan, Millet İttifakı'nın son seçimde oluşturduğu 6'lı masayı hatırlatarak, Cumhurbaşkanı seçiminde aranan yüzde 50+1 şartının siyasi partileri yanlış yollara sevk ettiğini söyledi.



Erdoğan, en fazla oyu alan adayın Cumhurbaşkanı seçilmesini önerdi.



Sistemin değişmesi konusunda aynı fikirde olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsabetli olur." yanıtını verdi.



Çoğunluğu alan adayın seçilmesi usulüne geçilmesi halinde Cumhurbaşkanlığı seçiminin de seri olacağının altını çizen Erdoğan, "Uğraştırmaz ve yanlış yollara da sevk etmez." diye konuştu.



YENİ ANAYASA VURGUSU



Bir kez daha yeni anayasaya ihtiyaç olduğunu söyleyen Erdoğan, "Biz verdiğimiz sözün arkasındayız, milletimizi hak ettiği sivil anayasaya kavuşturacağız. Yeni, sivil, kapsayıcı ve çağın gerekliliklerine tam uyumlu bir anayasayı Türkiye’ye kazandırmak, ulaşmayı arzu ettiğimiz en önemli hedeflerimizden biri." dedi.



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