Selin Öztürk olayının ayrıntıları: Selin Öztürk'e ne oldu, bulundu mu?

Damadı cezaevinde olduğu için evli olan kızının arada kendisinde arada da babasında kaldığını belirten Karalar, "Babasına duş almaya gideceğini ve geri döneceğini söyledi. Evden ayrılıp, geri dönmeyince merak ettim, ulaşmaya çalıştım ama ulaşamadım. O günden beri telefonu kapalı" ifadelerini kullandı.

Kaybolan kızıyla ilgili babası ve ağabeyinden şüphelendiğini söyleyen Karalar, "Babası da ağabeyi de kızımı arayıp, sormazlar ama kaybolduğu günün ertesi günü mesaj atarak Selin'in bende olup olmadığını sordular. Bu durumdan şüphelendim ve 3 gün sonra kayıp başvurusu yaptım” dedi.

"ANNEMİ BAŞKA BİR ADAMLA YAKALADIM"



Abi Furkan, annesinin başka bir adamla evde olduğunu iddia ederek, "Selin 12 yaşında dövme yaptırdı. Bu kadın bize bakmadı. Kardeşim bir vuruldu. Hastaneye götürmediler." şeklinde konuştu.



Furkan, annesiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Altı yıldır annesini görmediğini belirten Furkan, "Annemi başka bir adamla evlilik dışı ilişki yaşarken yakaladım. Bizim evimizden her şeyimizi sattılar. Beraber olduğu adamın deposunda kalıyorlar. Duşları yok. Beni babaannem büyüttü. Ben buraya hakkımdaki iftiralara yanıt vermek için geldim. Selin ve annesi yasaklı madde kullanıyor. Anne kız dolandırıcı bunlar. Ben bunların yanında bulunamam." şeklinde konuştu.



