Kırmızı bülten çıkarılan Eylem Tok ve oğlu iade edilecek mi?

Haber: Tuana Çiftçi
İstanbul Eyüpsultan'da trafik kazasında Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada yurt dışına kaçan yazar Eylem Tok ile 17 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur hakkında kırmızı bülten çıkarıldı.
Anne-oğul artık Interpol düzeyinde arananlar listesinde.
Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürürerken şimdi hukuki süreç nasıl işleyecek?
"ABD MAKAMININ YETKİSİNDE"
Avukat Hüseyin Ersöz, her iki ülke arasında yapılmış olan suçların iadesi anlaşması çerçevesinde bir durum değerlendirmesi yapılacağını ifade etti. Kişilerin yerinin tespit edilmesinden sonra oradaki kolluk kuvvetlerinin ilgili kişileri ettiğini ifade eden Ersöz, "Geçici tutuklama tedbiri uygulayıp uygulamama tamamen ABD makamlarının yetkisinde olan bir şey." dedi.
Eylem Tok'un Türk vatandaşı, oğlunun ise Amerikan vatandaşı olmasının iade durumunu etkileyip etkilemeyeceğini ilişkin ise "Bugüne kadar Amerikan vatandaşlarının Türkiye'de işlemiş olduğu suçlarla ilgili olarak Türkiye tarafından talepte bulunulduğunda Amerikan vatandaşları hiçbir zaman Türkiye'ye iade edilmedi." diye konuşan Ersöz, şöyle devam etti:
"ABD'de de yargılanma ihtimalleri var. Eylem Tok ile ilgili olarak bir iade sürecinin tabii ki işletilmesi ve bunun neticesinde de hakkındaki deliller ABD makamlarına iletildikten sonra ABD tarafından bu kişinin iade edilmesi söz konusu olabilir."
NE OLMUŞTU?
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde 1 Mart'ta seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmıştı.
Kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırılmış, yaralılardan Oğuz Murat Aci müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
Yapılan incelemede, kazaya neden olan 17 yaşındaki sürücü T.C.'nin, olay yerine gelen annesi Eylem Tok'un aracıyla buradan uzaklaşıp saat 02.00 sıralarında İstanbul Havalimanı'na gittiği, 04.30 sıralarında da annesiyle Mısır'a uçtuğu tespit edilmişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Mısır'a kaçan T.C. ve Eylem Tok hakkında yakalama kararı çıkarılmış, sonrasında da kırmızı bülten çıkarılması talebiyle Adalet Bakanlığı'na yazı yazılmıştı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da Mısır adli makamlarıyla temasa geçildiğini, ABD'ye gittikleri tespit edilen şüphelilerin iadesi için geçici tutuklama talep evrakının ABD yetkili makamlarına iletildiğini açıklamıştı.
Şüphelinin babası Bülent Cihantimur'un iş yerinde çalışan kurumsal iletişim uzmanı Ayşe Ceren S. "suçluyu kayırma" ile "delileri gizleme" suçlarından tutuklanmış, Cihantimur ve kazadan sonra yaralılardan birinin kayıp telefonunu emniyete teslim eden A.K. hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.
Baba Bülent Cihantimur da "suçluyu kayırma" suçundan "şüpheli" sıfatıyla ifade vermişti. Hakimlik, Bülent Cihantimur hakkında ayrıca, "imza atma" şartını içeren adli kontrol tedbiri uygulanmasını da kararlaştırmıştı.
Olay gecesi, Mısır'a gittikleri belirlenen sürücü T.C. ve annesi yazar Eylem Tok hakkında yakalama kararı çıkaran savcılığın, şüphelilere yönelik kırmızı bülten kararı çıkarılması talebiyle Adalet Bakanlığı'na yazı göndermişti.
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