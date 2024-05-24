Kırmızı bülten çıkarılan Eylem Tok ve oğlu iade edilecek mi?

"ABD MAKAMININ YETKİSİNDE"



Avukat Hüseyin Ersöz, her iki ülke arasında yapılmış olan suçların iadesi anlaşması çerçevesinde bir durum değerlendirmesi yapılacağını ifade etti. Kişilerin yerinin tespit edilmesinden sonra oradaki kolluk kuvvetlerinin ilgili kişileri ettiğini ifade eden Ersöz, "Geçici tutuklama tedbiri uygulayıp uygulamama tamamen ABD makamlarının yetkisinde olan bir şey." dedi.



Eylem Tok'un Türk vatandaşı, oğlunun ise Amerikan vatandaşı olmasının iade durumunu etkileyip etkilemeyeceğini ilişkin ise "Bugüne kadar Amerikan vatandaşlarının Türkiye'de işlemiş olduğu suçlarla ilgili olarak Türkiye tarafından talepte bulunulduğunda Amerikan vatandaşları hiçbir zaman Türkiye'ye iade edilmedi." diye konuşan Ersöz, şöyle devam etti:



"ABD'de de yargılanma ihtimalleri var. Eylem Tok ile ilgili olarak bir iade sürecinin tabii ki işletilmesi ve bunun neticesinde de hakkındaki deliller ABD makamlarına iletildikten sonra ABD tarafından bu kişinin iade edilmesi söz konusu olabilir."