Cumhurbaşkanı Erdoğan: Diyarbakır annelerinin yavrularını kaçıranlara hesabını soruyoruz, soracağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Van'da Beşyol Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu.

Diyarbakır annelerine verdikleri destekten bahseden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 13-14 yaşındaki çocukları Kandil'e kaçıranlardan bu işin hesabını sorduklarını ve soracaklarını söyledi.



Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



''Birileri terör örgütlerinin arkasına sığınarak demokrasi istismarı yaparken biz sizlere hak ve özgürlüklerinizi kazandırmanın mücadelesini verdik. Biz niçin Diyarbakır annelerinin yanında olduk? Onlar Kürt değil miydi? Demokrasiden bahsedenler bir kere gelip Diyarbakır annelerini ziyaret ettiler mi? Etmediler. Onların derdi başka.

Diyarbakır annelerinin 13-14 yaşındaki yavrularını Kandil'e kaçıranlara bu işin hesabını soruyoruz, soracağız. Peyderpey bu yavrular gelmeye başladı. Birileri terörden beslenirken, biz Van'daki insanlarımızın en ileri demokrasiden nasibini almasını istedik. Birileri evlatlarınızı dağa götürüp onların kanı üzerinden kendi çocuklarına müreffeh bir gelecek kurarken biz onlara iyi bir gelecek kurma çabası içindeyiz.''