Cumhurbaşkanı Erdoğan: Festival her açıdan İzmir ve cumhuriyetimize layık bir etkinlik

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çiğli Havaalanı'nda düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'e katılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

İzmirli gençlerimizle kucaklaşmaya geldik. Milli teknolojimizin hamlesi, sembolü TEKNOFEST 2023 vesilesiyle sizlerle olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum.



Bizleri aydınları yarınlarımızın teminatı olan siz gençlerimizle buluşlturan tüm kurumlarımıza şükranlarımızı sunuyorum.



Bu sene Cumhuriyetimizin 100. yılına ulaşmanın şerefindeyiz. TEKNOFEST coşkusundan bu muhteşem atmosferinden fazla sayıda gencimizin istifade ettirelim istiyoruz.

TEKNOFEST'i 3 ilimizde yapalım dedik. 2 milyon 247 bin ziyaretiyle kendi rekorunu kırmıştır. Türkiyenin savunma sanayii hamlelerinin siyasi sebplerle hedef alındığı günlerde 2 milyon gencimiz TEKNOFEST'e sahip çıktı.

TEKNOFEST Ankara'da 943 bin ziyaretiyi ağırladık. Bu günde TEKNOFEST 2023'ün son durağı olan güzel İzmir'deyiz. Şehrimize, ülkemize, milletimize ve size hayırlı olmasını diliyorum. İzmirli gençlerimiz de TEKNOFEST'e çok yoğun ilgi gösteriyor.

TEKNOFEST İZMİR'E 330 BİN ZİYARETÇİ

Şu ana kadar 330 bin ziyaretçiyi ağırlayan festivalin, her açıdan İzmir'e ve Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına layık bir etkinlik olacağına inanıyorum.

"KOLTUK KAVGALARINA BİR GÜN TEKNOFEST MOLASI VERMELERİ KENDİLERİNE KAZANÇ OLUR"



Bitip tükenmeyen koltuk kavgalarına yalnızca bir günlük TEKNOFEST molası vermeleri kendileri adına büyük kazanç olacaktır. Bugün burada sadece milli teknoloji hamlemizin, hepsi gurur kaynağı ürünlerini görmüyoruz. Aynı zamanda büyüyen, güçlenen, sınırları aşan, özgüven sahibi Türkiye'ni yükselişine de şahit oluyoruz.



KIZILELMA, AKINCI, ANKA, HÜRJET, TB2, TB3, GÖKBEY, ATAK'la birlikte mücadele var, gayret var, sabır, azim, cesaret var. Burada zorluklar karşısında yıkılmayan güçlü bir irade var.

Sadece milli teknoloji hamlemizin ürünlerini görmüyoruz aynı zamanda büyüyen Türkiye'nin yükselişine şahit oluyoruz. Yeni teknolojiyi ülkemizde değil de uzak ülkelerde arayanları da buraya davet ediyoruz.



"HİÇ KİMSEYİ ÖTEKİLEŞTİRMEDİK"

Hangi görüşe, kökene, hayat tarzına sahip olursa olsun, bu ülkenin gençleri ile iftihat ettim.

Hiç kimseyi kılık kıyafeti, inancı dolayısıyla ötekileştirmedik. Dayatmacı, baskıcı, yasakçı değil, tüm vatandaşlarımızla birlikte gençlerimizin özgürlük alanlarını genişletenlerden olduk. Ne yapıyorsak sizin istikbaliniz için yapıyoruz.

İçeride ve dışarıda verdiğimiz tüm mücadelelerin amacı size daha güçlü bir Türkiye teslim etmektir.

KARABAĞ MESAJI



Açtığımız gedikten gümbür gümbür gelen TEKNOFEST gençliğinin ayak seslerini içimizdeki gafiller duymasa da tüm dünya duyuyor, biliyor.



Yaklaşık 30 yıllık işgalin ardından özgürlüğe kavuşan Karabağ'da 30 sene sonra evlerine dönen muhacirler sizin için dua ediyor.

Sizlerin başarıları gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimize cesaret aşılıyor.

225 MİLYAR LİRA KAMU YATIRIMI

İzmir'e yaptığımız kamu yatırımları 225 milyar liradır. Uzmanlaşmayı teşvik etmke gayesiyle 12 bin öğrenciyi lisans üstü eğitim yapmak için yurt dışına gönderdik. Saatler sürece nice işe, yatırıma, reforma imza attık.



Hizmet çıtamızı sürekli yukarı taşıdık. Gençlerimize olans özlerimizi tek tek yerine getiriyoruz. Aile ve Gençlik Bankası ile ilgili kanun teklifini Meclis'e sunacağız. Gençler, depremin ekonomimizi yüklediği 105 milyar dolarlık faturaya rağmen sizlere mahcup olmamak için gereken şeyleri yaptık.



Başkaları ne yaparsa yapsın, biz sizin için koşturmaya devam edeceğiz. Seçim döneminde gençlerin demokrat dedesi maskesi takanların söz konusu koltuk olunca nasıl faşizan hale geldiklerini görüyoruz.