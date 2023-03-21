Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı için YSK'ya başvuru

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Yüsek Seçim Kurulu'nun (YSK) 14 Mayıs için hazırladığı seçim takvimi işliyor.

AK Parti ve MHP gruplarınca aday gösterilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için adaylık başvurusu yapıldı.

Başvuru için AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, MHP Seçim İşleri Başkanı Feti Yıldız ve MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay YSK'ya gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan için adaylık başvurusu yapılmasının ardından basın toplantısı düzenlendi.

Erkan Akçay, "MHP'nin cumhurbaşkanı adayı olarak YSK'ya müraacatını gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bu kararın ve başvurunun ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini diliyoruz. Biz öteden beri MHP olarak aday belli karar net diyorduk. Adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır." dedi.

MHP Meclis Grubu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aday gösterme kararı aldığını hatırlatan Feti Yıldız, "Bugün partimiz bugün gerekli evrakları hazırlamış ve Sayın Cumhurbaşkanımızın muvafakatını alarak YSK'ya başvurusunu yapmıştır. Sayın Erdoğan MHP ve Cumhur İttifakı'nın adayıdır." ifadelerini kullandı.

Ali İhsan Yavuz, "seçim süreci hızlı bir şekilde işliyor. İşlemler peşpeşe yapılıyor. Bunlardan biri de adaylık için başvuru işidir. Bu kapsamda son günü beklemeden, zaten hiç tereddüt etmediğimiz adayımız için iki parti olarak başvuruda bulunmuş olduk. Adayımız çok net, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz." diye konuştu.

"HERKES HER İTİRAZI YAPABİLİR"

Bir gazetecinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığıyla ilgili sorusunu yanıtlayan İsmet Yılmaz ise, "Seçim süreci başladıktan sonra, seçimle ilgili her türlü kararı alma yetkisi YSK'dadır. Herkes her itirazı yapar, nihai kararı verecek olan YSK'dır, mevzuatı dikkate alaraktan." dedi.

SON GÜN 23 MART



AK Parti ve MHP, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı için grup kararı almıştı. Siyasi partilerce cumhurbaşkanı adaylığı için yapılacak başvuru süresi 23 Mart saat 17.00'de dolacak.

KILIÇDAROĞLU İÇİN BAŞVURU YARIN

Mİllet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu için de yarın başvuru yapılması bekleniyor.