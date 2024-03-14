Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruma ekibinin kazasında şehit sayısı 2'ye yükseldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koruma ekibi dün Şırnak'ta geçirdiği trafik kazasında 1 polis şehit olmuştu. Kazada ağır yaralanan bir polis daha kurtarılmayarak şehit oldu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Şırnak'ta düzenlediği mitingin ardından Mardin'e gitmek üzere yola çıktı. Erdoğan'a eşlik eden güvenlik ekibi İdil ilçesinde bir karavanla çarpıştı.



Kazada Şırnak İstihbarat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Fırat Der şehit oldu, 1'i ağır 2 polis yaralandı.

