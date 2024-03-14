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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruma ekibinin kazasında şehit sayısı 2'ye yükseldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Şırnak mitinginde eşlik eden koruma ekibinin geçirdiği trafik kazasında, ağır yaralanan bir polis memuru daha kurtarılamayarak şehit oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruma ekibinin kazasında şehit sayısı 2'ye yükseldi

Cumhurbaşkanı 'ın koruma ekibi dün 'ta geçirdiği trafik kazasında 1 şehit olmuştu. Kazada ağır yaralanan bir polis daha kurtarılmayarak şehit oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Şırnak'ta düzenlediği mitingin ardından Mardin'e gitmek üzere yola çıktı. Erdoğan'a eşlik eden güvenlik ekibi İdil ilçesinde bir karavanla çarpıştı.

Kazada Şırnak İstihbarat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Fırat Der şehit oldu, 1'i ağır 2 polis yaralandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruma ekibinin kazasında şehit sayısı 2'ye yükseldi - 1

SAYISI 2'YE YÜKSELDİ

Acı haberi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya verdi. Bakan Yerlikaya, Şırnak İstihbarat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru İlker Duran'ın da kurtarılamayarak şehit olduğunu açıkladı.

Böylece kazada şehit olan polis sayısı 2'ye yükseldi. Diğer polisin tedavisi sürüyor.

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