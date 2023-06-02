Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin törenine 20 ülkeden lider katılacak



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin ederek görevine başlayacak.



Törene aralarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Kazakistan, Cezayir, Macaristan, Ruanda'nın da olduğu 20'ye yakın ülkenin devlet ve hükümet başkanının katılması bekleniyor.



Meclis'te 28. yasama dönemi başladı Haberi Görüntüle İran Birinci Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Rusya ise Meclis Başkanı düzeyinde temsil edilecek.



Venezuela Devlet Başkanı Nikolas Maduro da törende olması beklenen isimler arasında.



Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Ankara'ya gelebileceği belirtiliyor.