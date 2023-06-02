Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin törenine 21 ülkeden lider katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yemin ederek görevine başlayacak.



Törene aralarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Kazakistan, Cezayir, Macaristan, Ruanda'nın da olduğu 21 devlet başkanı ve 13 başbakanın yanı sıra çok sayıda bakan ile aralarında Türk Devletleri Teşkilatı, NATO ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nın da olduğu uluslararası kuruluş temsilcileri katılacak.



İran Birinci Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Rusya ise Meclis Başkanı düzeyinde temsil edilecek.



Venezuela Devlet Başkanı Nikolas Maduro da törende olması beklenen isimler arasında.