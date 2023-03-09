Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşen BBP lideri Destici'den açıklama

Dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün de BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul etti.

AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen görüşme, 1 saat 40 dakika sürdü.

Görüşmenin ardından AK Parti Genel Merkezi önünde açıklamalarda bulunan Destici, "Güzel ve faydalı bir görüşme gerçekleştirdik. 11 ilimizin yaşadığı deprem felaketi birinci gündem maddemizdi. Çalışmaları, tespitlerimizi, önerilerimizi Cumhurbaşkanımızla konuştuk. Ciddi bir toparlanma var." dedi.

CUMHUR İTTİFAKI GENİŞLEYECEK Mİ?

"DSP'nin Cumhur İttifakı'na katılması söz konusu. Cumhur İttifakı genişleyecek mi?" sorusu üzerine Destici, "Cumhur İttifakı'nın ilkeleri, nedir o ilkeler? Devletin varlığı, ülkenin bütünlüğü, milletin istiklali ve istikbali. Bu hassasiyetleri gösteren siyasi partiler, elbette ki Cumhur İttifakı'na dahil olabilirler." yanıtını verdi.



"Bugünkü görüşmede ittifaka katılım konusunda isim gündeme geldi mi?" sorusunu Destici, "Mutlaka. Gündemdeki bütün meseleleri konuşma fırsatı bulduk. Şu anda bunların detayını paylaşmam çok doğru olmaz." diye cevapladı.

BBP SEÇİMLERE NASIL GİRECEK?

"BBP, kendi amblemiyle mi seçimlere girecek?" sorusu üzerine Destici, şunları kaydetti:



"Bizim kararımız, arzumuz, istiğimiz kendi adımız, amblemimiz ve adaylarımızla seçime katılma noktasında. Bir diğer husus da Cumhur İttifakı'na özellikle cumhurbaşkanlığı ayağında seçimlere en yüksek katkıyı sağlamak için bunu arzu ediyoruz. Güzel, faydalı bir görüşme gerçekleştirdik. Biz, devletimizi, ülkemizi, milletimizi, ittifakımızı önceliyoruz, daha sonra partimizi önceliyoruz. Dolayısıyla bizim burada bir problemimiz yok, bir anlaşmazlık yok. Uyumlu bir şekilde ittifakımız, çalışmalarımız devam ediyor. Heyetlerimiz daha önce 3 görüşme yapmışlardı. Tekrar bir araya gelecekler ve inşallah son noktayı koyacağız."



"Tekrar Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşme yapacak mısınız? Bu ne zaman olacak?" sorusuna Destici, "Şu anda belirlenmiş bir tarih yok. Biz, ne zaman Sayın Cumhurbaşkanı'mızla görüşme arzu edersek, Sayın Cumhurbaşkanı'mız hep olumlu karşılamıştır. Bu konuyu hep önemsemiştir, nezaketli davranmıştır. Aynı şekilde, kendileri de bizi ne zaman davet etmişlerse biz gelmişizdir. Dolayısıyla bizim o konuda bir problemimiz yok." yanıtını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün de MHP lideri Devlet Bahçeli ile 1 saat 15 dakikalık bir görüşme gerçekleştirmişti.