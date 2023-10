Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: İsrail örgüt gibi davranmamalı

Erdoğan’ın konuşmasından satırbaşları şöyle:



"Milletimizin takdiri ile 14 Mayıs seçimlerinde, AK Parti’den milletvekili seçilen siz kardeşlerimi bir kez daha tebrik ediyorum.



Cumhur İttifakı’nın sergilediği sağlam ve tarihi duruş, tarihe altın harflerle nakşolunmuştur. Bu vesileyle, Cumhur İttifakı’ndaki tüm ortaklarımıza şükranlarımı sunuyorum.



İnşallah, Türkiye Yüzyılı Destanını, Cumhur İttifakı olarak beraberce yazacak, gelecek nesillere armağan edeceğiz.



"CUMHUR İTTİFAKI'NIN KAPISI AÇIK"



Milletinin bekası ve istiklali uğrunda verdiğimiz mücadeleye katılmak isteyen herkese, Cumhur İttifakı’nın kapısının tabii ortaklarımızın rızası şartıyla açık olduğunu belirtmek isterim.



Kuruluşumuzdan bugüne girdiğimiz her seçimde olduğu gibi 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde de oylarıyla, dularıyla yanımızda olan milletimizin tüm fertlerine teşekkür ediyorum.

Kendilerinden başka kimseye tahammülü olmayan faşist zihniyet, bu son hezeyanının bedelini Mayıs seçiminde olduğu gibi 2024 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nde de ödeyecektir. Anadolu insanının ferasetinden nasibini almamış olanlar, suçu kendinde aramak yerine hala millete yüklemeye kalkıyor.



Meclis çatısı altında niçin yer bulamadıklarını sorgulamak yerine, Gazi Meclisimize hürmetsizlik ediyorlar.



Geçtiğimiz hafta yine bir demokrasi şöleni havası içinde gerçekleşen 4. Olağanüstü Büyük Kongremizi yaptık. Olağan kongremizde ise performans ve temsil odaklı bir anlayışla tekrar gözden geçireceğiz.



"İSTANBUL VE ANKARA BAŞTA OLMAK ÜZERE GERÇEK BELEDİYECİLİKLE TANIŞTIRANA KADAR DURMAK YOK"



Mevcut belediyelerimizi daha güçlü bir şekilde elde tutarken, İstanbul ve Ankara başta olmak üzere milletimizi gerçek belediyecilikle tanıştırana kadar bize durmak yok.



Sizlerin Mayıs seçimlerinin ardından yaz döneminde de dolaştığınızı, hem teşkilatımızla hem vatandaşımızla kucaklaştığınızı biliyorum. Derdine derman olmak için gönlüne girdiğimiz her vatandaşımız bizim için bir kazançtır.



Bu süreçte bakanlarımız da 81 vilayetimize adeta çıkartma yaptılar. Verimini hep birlikte gördüğümüz şehir buluşmalarımızı, devam ettireceğiz. Seferberlik ruhuyla koşturarak 783 bin kilometre karelik vatan toprağının hiçbir köşesinde ayak basılmadık yer bırakmayacağız.



Muhalefet kadrolarının milletten kopuk, iç mücadeleye dönük, ülkenin sorunlarına ilgisiz, üretken değil çığırtkan tavrı sizleri şaşırtmasın. Bunlar hep böyleydi. Sadece iyi birer tiyatro oyuncusu oldukları için dışarıya karşı farklı bir duruş ve söylem sergiliyorlardı.



Milletin önüne çeyrek asır boyunca hiç sandık koymayan, ilk koyduğunda da açık oy gizli tasnif oy yöntemini kullanan, milletin tercihiyle başa gelmiş başbakanı asan, darbelere alkış tutan bir zihniyetten bahsediyoruz.



"KALKINMA ATILIMLARINI BUNLARA RAĞMEN HAYATA GEÇİRDİK"



Rahmetli Menderes ülke ve millet için ne yaptıysa bunlara rağmen yaptı. Rahmetli Özal, tarihe damgasını vuran reformlarını bunlara rağmen gerçekleştirdi. Biz de 21 yıldır sessiz devrimlerimizi, kalkınma atılımlarımızı hep bunlara rağmen hayata geçirdik.



Siyaset, şayet siz üzerinize düşenleri hakkıyla yapmazsanız, daima sürprizlere açık bir alandır. Belediye başkanlığı seçimlerinde bu tür sürprizler yaşadık. Önümüzdeki seçimlerde her şeyi olması gerektiği şekilde yaparak, sürprizi karşımızdakilere yaşatmak istiyoruz. Bu konuda en büyük görev de sizlere düşüyor.



Önümüzdeki süreci önce ülkem, önce memleketim, önce partim anlayışıyla yürütürsek hep birlikte kazanırız. “Önce benim çıkarlarım” diyenlerin ise karşımızdakilerden farkı kalmaz. Bu konuda her birinize güveniyorum, inanıyorum.



ENFLASYONDAKİ ARTIŞ TÜM DÜNYANIN SORUNU



Son dönemde insanımızın canını en çok yakan ve sıkan konu hiç şüphesiz hayat pahalılığıdır. Esasen her ülkenin, kendi gerçeklerine göre farklı seviyelerde seyreden enflasyondaki yüksek oranlı artışlar tüm dünyanın sorunudur. Türkiye olarak biz de birden fazla faktörün üst üste gelmesiyle bu sorundan muzdarip durumdayız.



Yeni yol ve yöntemlerle, enflasyonun ve yol açtığı sorunların üstesinden gelecek bir programı uyguluyoruz.



Milletimden fırsatçılara hak ettikleri cevabı, gerektiğinde malını satın almayarak, gerektiğinde hizmetini başka yerlerden temine yönelerek, yapılan ahlaksızlığı ifşa ederek vermesini istiyorum. Otomobilden konuta, kiradan gıdaya pek çok alanda yaşanan dengesiz fiyatlamaların önüne ancak bu şekilde geçebiliriz.



Hükümet olarak aldığımız tedbirlerin etkilerini yavaş yavaş görmeye başladık. Milletimiz de mücadelemize destek verdiğinde süreç daha da hızlanacaktır.



Emeklilerimizin yaşadığı sıkıntıları bir nebze de olsa hafifletmek için kasım ayının ortasında ödenecek şekilde, bir defaya mahsus 5 bin lira ikramiye ödemesi yapmayı kararlaştırdık.



"SAVAŞIN DA BİR AHLAKI VAR"



Bizim hem kendi terörle mücadelemizde, hem de bölgemizdeki savaş ve çatışmalardaki tavrımız gayet açıktır. Sivil yerleşimleri hedef alan hiçbir saldırıyı doğru bulmuyoruz. Savaşın da bir ahlakı olduğuna inanıyoruz. Maalesef İsrail ve Gazze’deki çatışmalarda bu ilke çok ağır bir şekilde ihlal edilmektedir.



İsrail topraklarındaki sivillerin öldürülmesine açıkça karşı çıkıyoruz. Aynı şekilde Gazze’deki masumların hiçbir ayrım gözetilmeden katledilmelerini de asla kabul etmiyoruz.



"İSRAİL ÖRGÜT GİBİ DAVRANMAMALI"



Elektriğini, giriş-çıkışlarını kesip, camisinden kilisesine tüm ibadethanelerini, okullarını yıkarak, içinde sivillerin yaşadığı binaları yerle yeksan ederek, her türlü utanç verici yöntemle yürütülen çatışma, savaş değil katliamdır.



Gazze’ye yönelik orantısız saldırıları dünya kamuoyu nezninde, İsrail’i hiç beklemediği bir konuma itebilir. Sivil yerleşimleri bombalamak, bölgeye insani yardım getiren araçları engellemek, bütün bunları maharet gibi sunmak, devlet değil ancak örgüt refleksi olabilir.



İsrail bir devlet gibi değil, örgüt gibi davranırsa örgüt gibi muamele görecektir.



"SAVAŞ BİR AN ÖNCE DURMALI"



Türkiye olarak biz tarafları itidale davet ediyoruz. Bölgedeki savaşın bir an önce durmasını, taraflar arasındaki sorunların görüşmeler yoluyla çözümünü istiyoruz.



Pazartesi gününden itibaren bu doğrultuda pek çok telefon görüşmesi gerkeçekleştirdim.



Türkiye olarak arabuluculuk dahil üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız. İnşallah bu tavrımızı sonuna kadar muhafaza edeceğiz.



Ne Gazze’de, ne İsrail’de, ne Suriye’de, ne Ukrayna’da çocuklar, siviller, masum insanlar ölmesin, daha fazla kan akmasın istiyoruz."