MKE Silah Fabrikasını ziyaret eden Oktay, MKE Genel Müdür Vekili Mehmet Ünal tarafından karşılandı. Güvenlik güçlerinin ihtiyaçları doğrultusunda üretimi yapılan MPT-76, MPT-55 ve MPT-55K üretim stantlarını gezdi. Silahlar hakkında yetkililerden bilgi olan Oktay, daha sonra atış poligonuna geçti. Poligonda kısa namlulu olarak üretilen MPT-55K ile atış yapan Oktay, silahın performansının çok iyi olduğunu ifade etti. Vali Yunus Sezer, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı MKE ziyaretinde eşlik etti.