Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Terör propagandası yapan cezasına katlanır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın gözaltına alınmasına yönelik eleştirilere yanıt verdi.



Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Oktay, "Ne hikmetse bazı hatiplerin insan hakları gönüllüsü diye masum göstermeye çalışarak savunduklarının evinden, arabasından mermiler, fişekler, örgüt dokümanları çıkıyor. Şirin göstermeye çalıştıklarınız, milletimizin bağrından çıkan şanlı Türk Silahlı Kuvvetlerimizi akıldan, izandan uzak şekilde hedef alıyor" diye konuştu.

Terör propagandası yapanların hukuk çerçevesinde cezasına katlanacağını belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı, "Kimse kahraman ordumuzu ordumuzun şanlı mücadelesini karalamaya, terörle mücadelesine leke sürmeye cüret edemez" dedi.

"BU SON BÜTÇEMİZ OLMAYACAK"

Oktay, muhalefetin milletvekillerinin "2023 yılı Merkezi Bütçe Kanun Teklifi iktidarın hazırladığı son bütçe olacak" sözlerine de yanıt verdi.

2023 bütçesinin AK Parti iktidarının son bütçesi olmadığının görüleceğini dile getiren Oktay, "Sadece bu dönemin son bütçesi. İnşallah gelecek yıllarda da yine Cumhur İttifakı olarak bu bütçeleri sunmaya devam edeceğiz. Milletimiz 15 seçimde olduğu gibi yine sizlere de bizlere de aynı mesajı verecek; 'durmak yok, yola devam' diyecektir. Yani sizin hayal görmeden önce bir aday belirlemenizde fayda var diye düşünüyorum" diye konuştu.