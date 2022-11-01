Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, uyuşturucuyla ilgili iddiaları nedeniyle CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. Oktay, "Bu çirkin dilin hesabını kamuoyu vicdanında da yargı önünde de verecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Kılıçdaroğlu'na tepki

Cumhurbaşkanı Yardımcısı , uyuşturucuyla ilgili iddiaları nedeniyle CHP Genel Başkanı 'na tepki gösterdi.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkesinin askerine, polisine iftira atacak kadar bayağı bir siyasete savrulan Kılıçdaroğlu, bu akılları terör örgütleriyle kol kola gezen gizli ortaklarından mı alıyor bilemem ama kesin olan bir şey var ki, bu çirkin dilin hesabını kamuoyu vicdanında da yargı önünde de verecektir." dedi.

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