Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına ilişkin sosyal medya hesabından İngilizce paylaşımda bulundu.

Bölgede bir savaşa daha tanıklık ettiklerini belirten Altun, şunları kaydetti:



"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, her iki ülke ile de güçlü ilişkilerimiz olduğu için bugüne dek defaatle Rusya ile Ukrayna arasında arabuluculuk yapmayı teklif etti. Ayrıca müttefiklere ortak bir duruş sergileme çağrısında bulundu.

''ÇAĞRILARIMIZ DİKKATE ALINSAYDI BU SAVAŞ ÖNLENEBİLİRDİ''

Türkiye olarak yaşanan durumun önüne geçmek için diplomatik düzeyde elimizden geleni yaptık. BM sisteminde reform yapma çağrılarımız göz ardı edildi ve bunun vahim sonuçlarını son krizde görmüş olduk. Çağrılarımız dikkate alınsaydı bu savaş önlenebilirdi."

Altun, diplomatik bir çözüm için defalarca çağrıda bulunduklarını ancak savaşın şu anda bir gerçek olarak karşılarında durduğunu ifade etti.



''HAKİKATİN YANINDA OLACAĞIZ"



Uluslararası toplumun bir dizi bölgesel ve küresel meselede birlik olmamasının tıpkı Rusya-Ukrayna krizindeki gibi büyük bir sorun olduğunu vurgulayan Altun, şunları kaydetti:



"Bu çatışma bizi iki trajedi ile karşı karşıya getirmektedir. Birincisi, çatışmanın insani boyutudur. Türkiye, bu konuda ne gerekiyorsa yapacaktır. Diğer bölgesel çatışmalarda olduğu gibi şimdi de bu alanda öncü olacağız. İkincisi ise hakikate yönelik amansız saldırılardır. Bu durumun da farkındayız. Dezenformasyon ve yanlış bilgilendirme kampanyalarına karşı koymak için çalışıyoruz. Bu enformasyon savaşında kaynağı ne olursa olsun hakikatin yanında olacağız.

''BARIŞÇIL ÇÖZÜME ODAKLANMALIYIZ''

Türkiye'nin politikası hakkında çok fazla spekülasyon ve yorum yapılıyor.

Türkiye'nin diplomatik adımları ve müttefikleriyle yürüttüğü koordinasyon her zaman çatışmanın hızlı ve barışçıl bir şekilde çözümüne odaklanmaktadır.

''SAVAŞIN MEVCUT SONUÇLARINI ÖNLEMEYE ÇALIŞACAĞIZ''

Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye, diplomasinin yapıcı ve yaratıcı gücüne inanmakta ve her krizde tüm diplomatik seçenekleri sonuna kadar kullanmaya çalışmaktadır. Bu son çatışma hem talihsiz hem de gereksizdir. Bu savaşın mevcut ve uzun vadeli sonuçlarını önlemeye çalışacağız."

CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ KALIN: RUS SALDIRILARI DERHAL DURDURULMALI

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Twitter'daki hesabından, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik sürdürdüğü askeri harekata ilişkin açıklamada bulundu.

Kalın, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:



''Ukrayna savaşının dördüncü gününde Cumhurbaşkanımızın çağrısını yineliyoruz: Rus saldırıları derhal durdurulmalı ve ateşkes müzakerelerine başlanmalıdır. Haksız ve hukuksuz bu savaş karşısında Ukrayna halkının daha fazla acı çekmemesi için girişimlerimize devam edeceğiz.''