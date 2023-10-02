Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyon Bülteni'nin 92. sayısını yayımladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Dezenformasyon Bülteni'nin 92. sayısını yayımladı.



Bültende, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Sağlık Bakanlığı önce kısmi, sonra genel kapanma için hazırlık yapıyor" iddiası yalanlandı.



Covid-19'un Eris varyantı ile ilgili haberlerin ardından ortaya atılan "kapanma" iddialarının tamamen asılsız olduğu belirtilen bültende, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Eris varyantının hasta etme gücünün düşük, tıpkı Omicron'daki gibi bulaşın kolay olduğu ve sonuç olarak hafif bir gribe benzediğini açıkladığı hatırlatıldı.



Ayrıca Koca'nın, "Kısıtlama ve kapanma gibi kelimeler sözlüğümüzden çıktı. Grip vakalarına karşı kısıtlama veya kapanmayı ne kadar düşünebilirsek Eris için de o kadar düşünebiliriz." ifadelerine yer verildi.



Bültende, sosyal medyada paylaşılan ve basın yayın organlarında habere konu olan, "İŞKUR, Suriyelileri işe almaları için şirketlere baskı yapıyor" iddiasının doğru olmadığı bildirildi.



Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) en önemli hizmetleri arasında işe yerleştirmeye aracılık hizmetlerinin yer aldığı, bu kapsamda 2022 yılında 1,4 milyon vatandaşın kurum vasıtasıyla işe yerleştiği belirtilen bültende, İŞKUR tarafından herhangi bir işverene ya da iş yerine belirli bir topluluk temelli yönlendirme veya baskı yapılmasının söz konusu olmadığı vurgulandı.



Öte yandan, Resmi Gazete'de yayımlanan, "Tarım ve Orman Bakanlığının Okul Gıdası Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği" ile ilgili "Öğrencilere 'ücretsiz bir öğün yemek vaadi' 2026'ya ertelendi" şeklindeki iddiaların doğru olmadığı kaydedilen bültende, şunlar kaydedildi:



"Okul Gıdası Hakkında Tebliğ’in amacı, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okul/kurumların bünyesinde faaliyet gösteren; kantin, kafeterya, yemekhane, büfe, çay ocağı gibi gıda işletmelerinde doğrudan öğrenciye satışa ve tüketime sunulacak olan hazır ambalajlı gıdaların okul gıdası onay şartlarını ve bu gıdalarda kullanılacak okul gıdası logosuna ilişkin hususları belirlemektir. Yapılan değişiklik, Tebliğin 1'inci maddesinde yer alan hususlarla ilgili olup ücretsiz yemek ile bir ilgisi bulunmamaktadır."



"KARABAĞ'A GIREN AZERBAYCAN ASKERLERI YAŞLI ERMENİ KADINLA ALAY ETTİ" İDDİASI



Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan "Karabağ’a giren Azerbaycan askerleri yaşlı Ermeni bir kadınla alay etti" iddiasının doğru olmadığı belirtilen bültende, bahse konu görüntülerin kırpılarak, "Ermeni kadınla alay edildiği" algısı oluşturulmaya çalışıldığının tespit edildiği, görüntülerin tamamı incelendiğinde, Azerbaycan polisinin yaşlı kadına bir bardakta su uzattığı, asker üniformalı kişinin ise yaşlı kadının suyu daha kolay içebilmesi için bardaktaki suyun az bir miktarını yere döktüğü görüldü, görüntülerin devamında Azerbaycan polisinin bardakta suyu elleriyle yaşlı kadına içirdiği anlatıldı.



"ZİRAAT BANKASI KOBİ’LERE KREDİ VERMEK İÇİN EN AZ BIR SURİYELİ YA DA MÜLTECİ ÇALIŞTIRMA ŞARTI ARIYOR" İDDİASI

Bazı basın yayın organlarında yer alan, "Ziraat Bankası KOBİ’lere kredi vermek için en az bir Suriyeli ya da mülteci çalıştırma şartı arıyor" başlıklı haberlerin dezenformasyon içerdiği vurgulanan bültende, iddiaya ilişkin şunlar kaydedildi:



"Türkiye Kayıtlı İstihdam Projesi, Almanya Federal Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) tarafından sığınmacıların özellikle ekonomik, eğitim ve sosyal alanlardaki ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik oluşturulan fon ile finanse edilmektedir. Uluslararası fondan yararlanmak isteyen Türk iş yerlerinin, mevcutta Geçici Koruma Statüsünde bulunan çalışanlara ilave Türk vatandaşı istihdam etmesi gerekmektedir. Söz konusu destekler için Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi’nden herhangi bir harcama yapılmadığı gibi bu uluslararası fon Türk vatandaşlarının istihdamını artıracak şekilde kullanılmaktadır. Anılan fonların kullandırımı, KOSGEB ile protokol yapan kamu ve özel bankaların aracılığı ile yapılmaktadır."



"MİLLİ EĞİTİM BAKANI TEKİN SOSYAL MEDYA HESABINDAN İSTİFA ETTİĞİNİ DUYURDU" İDDİASI



Bültende, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan "Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin sosyal medya hesabından istifa ettiğini duyurdu" iddiasının doğru olmadığı kaydedilerek, Tekin'in kişisel sosyal medya hesabı veya Bakanlığın resmi sosyal medya hesaplarında herhangi bir istifa açıklamasının bulunmadığı, Tekin'in göreve geldiği günden itibaren çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü ve iddiaya konu sosyal medya paylaşımının montaj olduğu bildirildi.

