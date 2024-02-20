Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ne 4 yılda 5 milyon ziyaretçi

2 MİLYONUN ÜZERİNDE BASILI KİTAP BULUNUYOR



AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Kütüphanenin koleksiyonunda 2 milyonun üzerinde basılı kitap, 14 bin 300 dergiye ait 2 milyon 200 bin süreli yayın sayısı ile toplamda 4 milyon 200 bin basılı kaynak bulunuyor.



Kütüphanede ayrıca, 750 bin "e-kitap", 7 milyon "e-tez", 64 veri tabanına erişim 120 bin "e-dergiye" ait 300 milyondan fazla makale, rapor ve benzeri içeriğe erişim imkanı sunuluyor. Hafta içi günlük 3 bin ila 5 bin, hafta sonu ise 12 bin ila 15 bin okuyucu/ziyaretçinin kullandığı Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesini geçen yıl 2 milyon 42 bin 344 okuyucu/ziyaretçi kullandı.



Açıldığı günden itibaren ise 4 yıllık dönemde Kütüphane 5 milyonun üzerinde okuyucu/ziyaretçi ağırladı.



SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAKİ GÖRÜNTÜLENME SAYISI 88 MİLYON



Kütüphanenin sosyal medya hesapları ise 2023'te 88 milyon görüntülenme sayısına ulaştı. Buradaki en fazla görüntülenme "X" hesabında oldu. Geçen yıl 32 toplantıya ev sahipliği yapan Kütüphane, bu toplantılarda 4 bin 853 kişiyi ağırladı. Eğitim ve Teknoloji Atölyelerinde ise 413 etkinlik gerçekleştirildi, bu etkinliklere 3 bin 175 kişi katıldı. Dört yılda gerçekleştirilen etkinlik sayısı ise 1000'e ulaştı.



Kütüphane tarafından geçen yıl 12 sergi açıldı, sergilerden bazıları Ankara dışındaki illerde ve KKTC'de yapıldı.