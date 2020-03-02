Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Göçmenler için Türkiye'nin yapabileceklerinin bir sınırı var

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Esad rejimi saldırıları nedeniyle Suriye'den kaçanlarla ilgili Avrupa ülkelerinin "Bize gelmedikleri sürece bu başkasının sorunu" yaklaşımı içinde olduklarını, Türkiye'nin yapabileceklerinin sınırı olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı 02.03.2020 - 13:59 | Son Güncelleme : 02.03.2020 - 14:02

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, BBC'ye konuştu. Haberde, Suriye'de iç savaşın başlamasından bu yana 3,7 milyon Suriyeliyi kabul eden Türkiye'nin artan baskı altında olduğu ve yaklaşık 500 bin kişinin İdlib'deki çatışmalardan sonra Türkiye sınırına yığıldığı belirtildi.

Düzensiz göçmenlerle ilgili haberde görüşlerine yer verilen Kalın, krizin büyüdüğünü ve giderek kötüleştiğini vurguladı.

"ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Kalın, "Kapıları kapalı tutsak da açsak da kriz ortada. Can sıkıcı olan bu. Birçok Avrupa ülkesinin yaklaşımı şöyle görünüyor: Bize gelmedikleri sürece bu başkasının sorunu. Biz elimizden gelenin en iyisini elimizdeki imkanlarla yapmaya çalışacağız. Ancak yapabileceğimizin bir sınırı var" ifadesini kullandı.

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