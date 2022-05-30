DAEŞ'in finans ağına darbe

İçişleri Bakanlığı, DAEŞ terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik operasyonda 26 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Haberler - NTV Haber 30.05.2022 - 17:32 | Son Güncelleme : 30.05.2022 - 17:37

DAEŞ'in finans ağına darbe

örgütü DAEŞ'e karşı yeni bir operasyon başlatıldı.

Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, terör örgütünün finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik olarak Balıkesir merkezli 12 ilde operasyon başlatıldığı duyuruldu.

Bu sabah Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Hatay, İstanbul, İzmir, Karabük, Kocaeli, Konya, Mersin, Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon yapıldı.

26 şüpheli gözaltına alınırken 1 şüpheliyi arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi. 

Yapılan aramalarda çok sayıda yasak yayın ve dijital materyal ele geçirildi.


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