DAEŞ'in finans ağına darbe

Terör örgütü DAEŞ'e karşı yeni bir operasyon başlatıldı.

Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, terör örgütünün finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik olarak Balıkesir merkezli 12 ilde operasyon başlatıldığı duyuruldu.

Bu sabah Adana, Ankara, Balıkesir, Bursa, Hatay, İstanbul, İzmir, Karabük, Kocaeli, Konya, Mersin, Şanlıurfa'da eş zamanlı operasyon yapıldı.

26 şüpheli gözaltına alınırken 1 şüpheliyi arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Yapılan aramalarda çok sayıda yasak yayın ve dijital materyal ele geçirildi.





