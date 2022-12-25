Danimarkalı ikizlerin Türkiye'de diş tedavisi kabusu

Danimarka'dan Türkiye'ye diş tedavisi için gelen turistlerin Suriyelilere ait olduğu belirtilen kaçak klinikte diş ve çene yapılarının bozulduğu iddia edildi.

Danimarka'nın Kopenhag şehrinde hemşirelik yapan Alicia Nicolajsen ve Melissa Petersen (37) isimli ikizler, çevresindekilerin diş tedavisini daha uygun fiyatlara yaptırdığını duyunca İstanbul'un yolunu tuttu.

KONUŞAMAZ HALE GELDİLER

Danimarkalı iki kardeş, dişlerine kaplama ve diş tacı yaptırmaya karar verdi. 31 Ekim'de İstanbul'a gelen ikizlere, anlaştıkları bir diş hastanesinde işlem yapıldı. Ancak iki kadın, ağızlarında iltihap oluştuğunu dile getirerek başka bir klinik aramaya başladı.

Kaldıkları oteldeki bir kişi, onlara Suriyelilere ait olduğu belirtilen, Zeytinburnu'nda bulunan bir kliniği önerdi.

Çareyi ikinci klinikte arayan ikizler, burada da tedaviye başladı ancak yine aradıklarını bulamadı.

Yaklaşık 1 aylık periyotta uygulanan işlemlerin ardından ikizlerin hayatı kabusa döndü. İddiaya göre, Nicolajsen'in ağız yapısı bozulurken, Petersen'in de diş etleri çekildi, dişleri eksildi ve neredeyse konuşamaz hale geldi.

10 gün planladıkları işlemler için 2 aydır İstanbul'da olan ikizler, iki kliniğe toplam 18 bin 566 Euro ödedi. Şimdi bir diş hekiminde diş tedavilerine devam eden ikizler, Zeytinburnu'ndaki kliniğin yerinde gittikleri kliniğe ait bir tabela olmadığını ve kaçak işlem yapıldığını iddia etti.

“10 GÜNLÜĞÜNE GELMİŞTİK AMA 2 AY OLDU"

Alicia Nicolajsen, 31 Ekim'de Türkiye'ye geldiklerini belirterek kaplama ve diş tacı yaptırmak istediklerini ifade etti.

İlk gittikleri klinikte iltihap sorunu yaşadıklarını söyleyen Alicia Nicolajsen, "Şu anda dişlerim iyi gibi duruyor ama içeride hala devam eden sorunlar var. Şu anda bir başka doktor bulduk ama 2 kliniğe de çoktan parayı ödedik. Yeni kliniğe düzeltmesi için gittik ama daha fazla para ödememizi istediler hem de aynı tedavi için bizden daha fazla para istediler. 10 günlüğüne gelmiştik ama 2 ay oldu" dedi.

“TOPLAMDA 18 BİN EURO'DAN FAZLA PARA ÖDEDİK"

Alicia Nicolajsen, dişlerinin törpülendiğini ve bir süre dişsiz gezdiklerini belirterek "Yemek yiyemedik, 8 kilo kaybettik. Kız kardeşim ağzını bile kapatamıyor. Kapattığımda ağzımın yapısı doğru değil" ifadelerini kullandı.

Ağzındaki yapıştırıcıyı hissettiğini söyleyen Alicia Nicolajsen, yemek yediğimde her şey yanaklarım ve dişim arasında birikiyor. İlk tedavi için 6 bin 756 Euro, ikinci yerdeyse 11 bin 809 Euro ödedik toplamda 18 bin Euro'dan fazla. Bu paraya Danimarka'da kalıp bütün tedaviyi olabilirdik" diye konuştu.

Öte yandan ikizlerin suçladığı kliniğin adresindeki tabelada başka bir ağız ve diş sağlığı polikliniği ismi olduğu görüldü.

“YERE BAKARAK YÜRÜYORUM, MASKE TAKIYORUM KORONA YENİDEN BAŞLAMIŞ GİBİ"

Melissa Petersen ise sesinin değiştiğini iddia ederek Çenemin şekli değişti. Zihinsel olarak da etkilendim, ekonomik olarak da bu acıyı hissediyorum. Şu anda dişlerim yapay, gerçek sesim gitti, yemek yemek zor, dilim acıyor" dedi.

Kliniğin sürekli isminin değiştiğini iddia eden Melissa Petersen, "O yerin ruhsatı olduğunu düşünmüyorum, orada dişçilere ait bir diploma da görmedik" dedi.

İkizler şimdi bir arkadaşlarının evinde kalırken üçüncü diş hekiminde tedavilerine devam ediyor.