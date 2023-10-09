Darp dosyasında SMA'lı çocuğa yardım şartı

Bursa'da bir yolcu ile minibüs şoförü arasında çıkan tartışma, Artvin'deki SMA'lı Deniz Günay'a umut oldu.



Olay, temmuz ayında Mudanya ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, çalıştığı fabrikadaki gece vardiyasına gitmek için Güzelyalı-Mudanya hattında çalışan yolcu minibüsüne binen Mazlum Aydemir, farklı bir güzergahta giden minibüs şoförü Erdal Avcı'ya yanlış yoldan gittiğini ve bir sonraki durakta inmek istediğini söyledi.



Avcı, fabrikanın olduğu güzergaha dönmek için yolunun değiştireceği sırada karşısına başka bir otomobil çıktı. Bu duruma sinirlenen Avcı, Aydemir'e, ineceği yeri geç söylediği gerekçesiyle tepki gösterdi.



İkili arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Avcı, aracı durdurarak arka koltukta bulunan Aydemir'e tokat atıp dövdü.



DOSYA UZLAŞMAYA GİTTİ



Mazlum Aydemir polis merkezine giderek şikayetçi olurken Erdal Avcı hakkında "basit yaralama" suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.



Dosya uzlaşma kapsamında olduğu için taraflar, Bursa Adliyesi'nde görevli uzlaştırmacı Figen Kaynar'a yönlendirildi. Mazlum Aydemir, minibüs şoförü Erdal Avcı'yı Artvin'de bulunan SMA'lı Deniz Günay için valilik onayıyla başlatılan ve yüzde 95'e ulaşan kampanyaya bağış yapması şartıyla affedeceğini söyledi.

