Değiştirdiği tüpü çakmakla kontrol ederken hayatını kaybetti

Yangın, Çan ilçesi Fatih Mahallesi Sarıtaş Sokak'ta meydana geldi. Edilen bilgiye göre, evde değiştirdiği tüpü çakmakla kontrol eden Hüseyin Dur'un tüpün alev almasıyla birlikte üzerindeki kıyafetler de alev aldı. Bir anda yanmaya başlayan Dur, komşularından yardım istedi.





Evdeki yoğun gaz ve dumandan dolayı komşular tarafından dışarı çıkarılamayan Dur, yanarak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen Çan Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürürken, Dur'un cansız bedeni itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından evden çıkarıldı.



Polis olayla ilgili inceleme başlattı.