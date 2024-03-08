DEM Parti’nin lokal açılışı sonrası olay çıktı: 2 gözaltı

Batman’da Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin (DEM) seçim lokali açılışı sonrası olay çıktı. Açılış sonrası yolu trafiğe kapatıp ateş yakan şüphelilere polis müdahale etti. Olayla ilgili olarak 2 kişi gözaltına alındı.

DEM Parti’nin lokal açılışı sonrası olay çıktı: 2 gözaltı

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DEM Parti, 31 Mart seçimleri için ’da yeni seçim lokali açtı.

Açılışın ardından bir grup, dün gece çöp konteynerleriyle yolu kapatıp ateş yakarak, terör örgütü PKK propagandası yaptı.

Polisin dağılmaları yönünde uyarılarına taşla karşılık veren gruba, TOMA ile müdahale edildi.

DEM Parti’nin lokal açılışı sonrası olay çıktı: 2 gözaltı - 1

Ara sokaklara kaçan şüphelilerden 2’si, yakalanıp gözaltına alındı.

Kapanan yol trafiğe açılırken, şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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