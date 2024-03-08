DEM Parti’nin lokal açılışı sonrası olay çıktı: 2 gözaltı

DEM Parti, 31 Mart seçimleri için Batman’da yeni seçim lokali açtı.



Açılışın ardından bir grup, dün gece çöp konteynerleriyle yolu kapatıp ateş yakarak, terör örgütü PKK propagandası yaptı.



Polisin dağılmaları yönünde uyarılarına taşla karşılık veren gruba, TOMA ile müdahale edildi.

Ara sokaklara kaçan şüphelilerden 2’si, yakalanıp gözaltına alındı.



Kapanan yol trafiğe açılırken, şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.