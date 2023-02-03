Deniz Poyraz davasında gerekçeli karar: Suç işlemekten çekinmeyecektir

Deniz Poyraz cinayeti sanığı hakkında gerekçeli karar açıklandı. Mahkeme heyeti, cinayet sanığının ''yeniden suç işlemekten çekinmeyecektir'' ifadesine vurgu yaptı.

Olay, 17 Haziran 2021'de, Çankaya semtinde meydana geldi. İş hanının 2'nci katındaki HDP İl Başkanlığı'na gelen eski sağlık çalışanı Onur Gencer, partide çay servisi yapan annesi rahatsız olduğu için yerine bir günlüğüne gelen Deniz Poyraz'ı tabancayla vurarak öldürdü.

Gencer, adrese sevk edilen polis ekipleri tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. Gencer, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.



Deniz Poyraz (38)

Onur Gencer hakkında 'tasarlayarak kasten öldürme', 'iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme' ve 'siyasi partiler veya meslek kuruluşlarının kullanımında olan bina, tesis veya eşyaya zarar verme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 7 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı. İzmir Adliyesi'nde görülen dava, çıkan olaylar nedeniyle Aliağa Şakran Cezaevi yerleşkesindeki salona alındı.

Geçen yıl aralık ayında görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti, Gencer'e indirimsiz olarak 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verirdi. Gencer, 'mala zarar verme' suçundan 4 yıl, 'konut dokunulmazlığını ihlali' suçundan 2 yıl ve '6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkındaki Kanunu'na muhalefet' suçundan da 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



''PİŞMANLIĞA YÖNELİK SÖZ VE DAVRANIŞLARI YOK''



Mahkeme, Onur Gencer'e verilen cezanın gerekçesini açıkladı. Kararda, sanığın önceden yaptığı hazırlık ve aldığı karar dahilinde önceden tanımadığı Deniz Poyraz'ı tasarlayarak öldürdüğüne vurgu yapıldı. Sanığın diğer suçları işlemeye yönelen kararlı kişiliğinin olduğuna dikkat çekilen kararda, '6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkındaki Kanunu'na muhalefet' suçu kapsamındaki ruhsatlı tabancayı suçların işlenmesinde kullanması dışında olay sırasında yanında yine aynı kanunda yasak niteliğindeki saldırı ve savunma amacıyla taşıdığı bıçağın olduğunun altı çizildi. Gencer'in, HDP'nin kullanımında olan daireye tasarladığı öldürme fiilini gerçekleştirmek amacıyla silahla girdiği, girilen yerin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grubu bulunan katılan siyasi partiye ait olduğu belirtildi. Sanığın suçta kullandığı tabanca ve fiziki müdahaleyle zarar verdiği eşyaların niteliği bir kısmını binadan aşağıya atarak bina dışında bulunan başka şahısların zarar görme tehlikesine neden olduğu belirtilirken, pişmanlığa yönelen somut söz ve davranışının bulunmadığına da vurgu yapıldı.