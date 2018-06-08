Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde dün denize girdikten sonra kaybolan lise öğrencisinin cesedine ulaşıldı.
Vakfıkebir Plajı'nda arkadaşları ile doğum gününde denize girdikten bir süre sonra kaybolan Tonya Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi Atakan Biberoğlu'nu (18) arama çalışmaları sabah saatlerinde tekrar başladı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıçları, Biberoğlu'nun cesedine kaybolduğu bölgeye yakın bir yerde ulaştı.
Denizden çıkarılan ceset, Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Denizde kaybolan lise öğrencisinin cesedi bulundu
Anadolu AjansıTürkiye
Trabzon'da doğumgününde denize girdikten sonra kaybolan lise öğrencisinin cesedi bulundu.
Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde dün denize girdikten sonra kaybolan lise öğrencisinin cesedine ulaşıldı.