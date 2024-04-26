Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ergin Ataman'a telefon

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisinde Panathinaikos AKTOR-Maccabi Playtika maçının ardından İsrail temsilcisinin görevlisi tarafından tehdit edilen başantrenör Ergin Ataman'ı arayarak, geçmiş olsun dileğinde bulundu ve destek mesajını iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ergin Ataman'a telefon
AK Parti'den Ergin Ataman açıklaması

AK Parti'den Ergin Ataman açıklaması

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Cumhurbaşkanı , A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü ve Panathinaikos AKTOR Başantrenörü ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ataman'a geçmiş olsun dileğinde bulundu ve destek mesajını iletti.

NE OLMUŞTU?

Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisinde İsrail temsilcisi Maccabi Playtika'yı 95-79 mağlup eden Yunanistan ekibi Panathinaikos AKTOR'da Türk başantrenör Ataman, rakip takımın teknik ekibinden birinin tehdit dolu sözlerine maruz kalmış, OAKA Altion'da oynanan karşılaşmanın ardından saha içi ve soyunma odası koridorlarında gerginlik yaşanmıştı.

Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında Ataman, "Maccabi'nin teknik ekibinden birisi 'İsrail'de görüşeceğiz. Siyonistlerin sana ne yapacağını göreceksin' dedi. Ben Ergin Ataman'ım. Panathinaikos'un hocasıyım. Milli Takımı'nın hocasıyım. Türk vatandaşıyım. Bana hiçbir şey yapamazsınız." açıklamasında bulunmuştu.

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