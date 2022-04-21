Denizli'de 9 yaşındaki çocuk köpeklerin saldırısından ölü taklidi yaparak kurtuldu

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi 9 yaşındaki Tahir Mert Tunçkın, yanında bulunan arkadaşı ile beraber evlerinin yanında bulunan boş araziye giderek oyun oynamaya başladı.

O sırada çevrede devamlı bulunan başı boş 5 köpek, bir anda Tunçkın’ı hedef alarak baldırından ısırdı.

Saldırının şokuyla ölü taklidi yapan Tunçkın, bir süre etraflarında gezen köpeklerin gitmesiyle arkadaşıyla beraber evlerine koştu. Derin kesiler oluşan baldırına hastanede 15 dikiş atılan Tunçkın, bir süre tedavisinin ardından taburcu edildi.

9 yaşındaki Tahir'in baldırına 15 dikiş atıldı.

"DAHA KÖTÜ DE OLABİLİRDİ"

Psikolojik olarak olaydan etkilenen ve bir süre panikle etrafa bakan çocuk, o anları ise korkuyla anlattı.



Çocuğunun başına gelenlerden dolayı korktuğunu anlatan anne Elveda Tunçkın, “Oğlum arkadaşıyla oynarken mahallede köpekler ısırmış, koşturarak ‘Anne köpek ısırdı’ beni diye geldi. Ben şaşırdım çok panik olduk, apar topar hastaneye götürdük. Ondan sonra pansuman yapıldı ve dikiş atıldı. Daha kötü şeyler olabilirdi çünkü yarası derindi" dedi.

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7 KÖPEK KIZ ÖĞRENCİYE SALDIRDI