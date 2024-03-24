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Denizli’de kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, Denizli ve çevre illerde beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınanın neden olabileceği olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

Denizli’de kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

5. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan son değerlendirmelere göre; Afyonkarahisar, ve Uşak ilçelerinde yarın sabah saatlerinden itibaren, güney ve güneybatı zamanla kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor.

Rüzgarın şiddetinin 40-60 km/saat ile kısa süreli 70-80 km/saate ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınanın neden olabileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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