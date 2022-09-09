Denizli'de orman yangını

Denizli'nin Kale ilçesinde, Muğla'nın merkez ilçesi Esençay Mahallesi'ne de sınırı olan ormanda saat 14.50'de yangın başladı.



İhbar üzerine bölgeye 1'i Denizli Orman Bölge Müdürlüğü, 3'ü de Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 helikopter ile çok sayıda arazöz ve orman işçileri ile itfaiye ekipleri sevk edildi.



Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen genç ormandaki yangının, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldığı belirtildi.



Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.