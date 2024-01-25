Denizli’de Seçil Erzan vakası | Dubai yalanıyla tuzak: Milyonluk ponzi vurgunu iddiasına suç duyurusu

Şüphelilerin aylık yüzde 15, yıllık ise 5 katı kar vadettiğini söyleyen avukat Üğür, şöyle devam etti:



“Lüks hayatlar, lüks açılışlarla da insanların gözünü boyamışlar. Yaptığımız araştırmada 20 bin euro ile 300 bin euro arasında yatarım yapanlar var. Çoğunluğu Avrupa'da yaşayan gurbetçiler ve yabancılardan oluşan 750 kişi parasını bu şirkete ve kişiye göndermiş. Para yatıranların büyük kısmı kar payı alamadı, bir kısmı da ancak 2 ay yüzde 15 alabilmiş. Hiç alamayanlar da var.”



ŞÜPHELİLERDEN BAZILARININ İFADELERİ ALINDI



Savcılığına suç duyurusunda bulunduklarını, soruşturmanın devam ettiğini belirten avukat Üğür, bazı şüphelilerin savcılık tarafından ifadelerinin alındığını söyledi.



Üğür şöyle devam etti:



“Kendilerinin kimseden yatırım amaçlı para almadıklarını, Dubai merkezli şirketinde Denizli’de reklamını yaptıklarını söylemişler. Bunların şirketine ve kendi isimlerine gönderilen büyük miktarlardaki paraların dekontları bizde var. Hepsi suç duyurusundaki dosyada mevcut. Dolandırılan kişileri de 'Suç duyurusunda bulunursanız paranızı alamazsınız' diye korkutmuşlar. 2 yıldır ana parasını alamayanlar var. Türlü türlü bahaneler buluyorlarmış. Ortada çok büyük bir para var ve nerede olduğu belli değil. Dolandırılan yabancı uyruklu kişiler de kendi ülkelerinde gerekli kurumlara şikayetlerini yaptılar. Şüphelilerin yurt dışına kaçma şüphesi var, acilen yurt dışı yasağı gibi önlem alınması gerekiyor.”

Celine Geiser MAĞDURLARDAN BİRİ İSVEÇ, DİĞERİ FRANSA’DA YAŞIYOR



Dolandırıcılık iddiasının mağdurlarından biri İsviçre’de yaşayan Celine Geiser… Geiser, 120 bin eurosunu kaptırdığını iddia etti.



Yatırımın sonunda Ertuğrul S. ile iletişime geçtiğini söyleyen Geiser, “Bana, Covid-19 nedeniyle ve fonları bloke eden paranın durumu ile ilgili sorunlar olduğunu söyledi. Her aramada bana Türkiye’deki enflasyondan tutun da ofis sitesinin güncellenmesine kadar başka birçok bahane uydurup, beklemem gerektiğini söyledi.” şeklinde konuştu. Jeremy Petit Mağdurlardan diğeri ise Fransa’da yaşayan ve 50 bin eurosunu kaptırdığını iddia eden Jeremy Petit… Ertuğrul S.’yi 2012’den beri tanıdığını söyleyen Petit, “Sahibi olduğum kafemin önüne çok büyük bir lüks araçla geliyordu. Bu sebeple ona nasıl lüks araçlar satın aldığını sordum. Bana ‘Sen de alabilirsin’ deyip, yatırımdan bahsetti. Ben de parayı gönderip, yatırım yaptım. Ancak vadedildiği gibi hiç para alamadım.” diye konuştu.



Petit şunları söyledi:



“Kendisi her görüşmemizde vaatlerin yerine getirileceğini Covid-19 pandemisi nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti’nin paraları bloke ettiğini ve bu durumun kendilerinden kaynaklanmadığını söyledi. En son enflasyon nedeniyle devletin, euro hesaplarına el koyduğunu, bu nedenle elleri kolları bağlı olduğunu söyledi. Devlet izin verir vermez paraları yatıracaklarını söyledi.” Ponzi sistemi nedir? Haberi Görüntüle NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun