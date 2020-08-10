Denizli'de trafo merkezinde yangın (7 mahalleye elektrik verilemedi)

Pamukkale'deki trafo yangını nedeniyle 7 mahalleye uzun süre elektrik verilemedi.

Anadolu Ajansı 10.08.2020 - 03:28

Denizli'de trafo merkezinde yangın (7 mahalleye elektrik verilemedi)

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde trafo merkezinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kervansaray Mahallesi'ndeki trafo merkezinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin yarım saat süren müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangında trafo merkezinde hasar oluşurken, Bağbaşı, Zeytinköy, Kervansaray, Tekkeköy, Gökpınar, Cumhuriyet ve Kayıhan mahallelerine uzun süre elektrik verilemediği öğrenildi.

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