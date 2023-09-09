Deprem bölgesinde yeni konutların teslimi kasım ayında başlıyor

Deprem bölgesinde ihtiyaca göre belirlenen konut ve köy evi sayıları şöyle:



Hatay - 220 bin 66 konut ve 34 bin 129 köy evi ile toplam 254 bin 195 ev.



Kahramanmaraş - 82 bin 104 konut ve 30 bin 310 köy evi ile toplam 112 bin 414 ev.



Malatya - 77 bin 717 konut ve 25 bin 302 köy evi ile toplam 103 bin 19 ev.



Adıyaman - 41 bin 171 konut ve 23 bin 640 köy evi ile toplam 64 bin 811 ev.



Gaziantep - 29 bin 315 konut ve 12 bin 607 köy evi ile toplam 41 bin 922 ev.



Şanlıurfa - 13 bin 782 konut ve 3 bin köy evi ile toplam 16 bin 782 ev.



Adana - 18 bin 583 konut ve 2 bin 438 köy evi ile toplam 21 bin 21 ev.



Osmaniye - 13 bin 646 konut ve 6 bin 856 köy evi ile toplam 20 bin 502 ev.



Elazığ - 20 bin 261 konut.



Kilis - 733 konut ve 2 bin 628 köy evi ile toplam 3 bin 361 ev.



Diyarbakır - 19 bin 351 konut ve 2 bin 361 köy evi ile toplam 21 bin 712 ev.