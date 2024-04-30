AK Parti MYK sonrası Ömer Çelik'ten açıklama: Irak, PKK'yı terör örgütleri listesine almalı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplandı. AK Parti Genel Merkezi'ndeki toplantı, saat 14.00'te başladı.

Toplantı sonrası Parti Sözcüsü Ömer Çelik, açıklamalarda bulundu.

İsrail'in Filistin saldırılarına tepki gösteren Çelik, "Hiçbir güç Netanyahu hükümetinin soykırımcı politakasını durduramıyor." dedi. Meselenin İsrail ve Filistin arasındaki mesele olmaktan çıktığını ifade eden Çelik, "Bugün mesele insanlığı savunanlar ile soykırım zihniyetini savunanlar arasında bir mücadeledir." deyip soykırım zihniyetiyle sonuna kadar mücadele edeceklerinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'ın 12 yıl sonra Irak'a ziyaretine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Parti Sözcüsü, "Görüşmenin başlıkları çok kapsamlıydı. Tek seferde en çok anlaşma imzalanan ziyaret budur. " dedi.

Yeni anayasa tartışmalarına da değinen Çelik, "Türkiye'de artık parlamenter sistem ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bilek güreşi şeklinde sunmaktran vazgeçilmelidir. Vatandaş karar vermiştir. Ülkemiz bu sistemle yönetilmektedir." diye konuştu.

Çelik'in açıklamaları şöyle:

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARI



Hiçbir güç Netanyahu hükümetinin soykırımcı politakasını durduramıyor. Batılı ülkelerin bir yandan silah vermesi, bir yandan da Gazze'ye insani yardım göndermesi şeklindeki çifte standartlı gündem onları daha çok cesaretlendiriyor. Küresel vicdan İsrail saldırıları karşısında ayakta. ABD'deki destek eylemlerindeki görüntüler vicdana vurulan ters kelepçedir. Bu eylemler halen üniversite bahçelerinde devam ederken buna karşı polis şiddetinin uygulanması ibretlik bir görüntü ortaya çıkartmaktadır.



Bugün mesele İsrail ve Filistin arasındaki mesele olmaktan çıkmıştır. Bugün mesele insanlığı savunanlar ile soykırım zihniyetini savunanlar arasında bir mücadeledir. Soykırım zihniyetiyle sonuna kadar mücadele edeceğiz. Gazze'ye sahip çıkmaya devam edeceğiz.



IRAK ZİYARETİNİN YANSIMALARI



İran ve İsrail arasında bir gerilim söz konusu oldu. Bu gerilim sırasında Cumhurbaşkanımızın Irak ziyareti çok önemli olmuştur. Görüşmenin başlıkları çok kapsamlıydı. Tek seferde en çok anlaşma imzalanan ziyaret budur. Bütün bölgede kaos ve istikrarsızlık sürerken Kalkınma Yolu Projesi'nin bu ziyarette merkezi konulardan birisi olmasıdır. Projenin hayata geçmesini istemeyen pek çok odak var.



Irak makamlarının PKK'yı yasaklı örgütler listesine almasını memnuniyetle karşılıyoruz. Irak, PKK'yı terör örgütleri listesine almalı. Sınırlarımıza yönelik saldırılar Irak'tan geldiği zaman BM şartının 51. maddesinin bize verdiği yetkiyle biz de bu terör tehditini bertaraf etmek için müdahale etymek zorunda kalıyoruz.



Kesinlikle bu müdahaleler Irak'ın toprak bütünlüğüne karşı değildir. Buna mecbur olduğumuz için yapıyoruz.

YENİ ANAYASA TARTIŞMASI



Meclis Başkanımızın yürüttüğü çalışmalar sürüyor. Bunlara olumlu yaklaşıyoruz.

Türkiye'de artık parlamenter sistem ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bilek güreşi şeklinde sunmaktran vazgeçilmelidir. Vatandaş karar vermiştir. Ülkemiz bu sistemle yönetilmektedir. Bu Türkiye'de çok eski bir tartışmadır. Cumhurbaşkanlığı makamı ile başbakanlık arasındaki çelişki askeri ve yargı vesayetini doğuruyor. Anayasa kitapçığı fırlatma hikayesinde Türkiye'nin ödediği ekonomik bedel çok yüksektir. Vatandaşa verilen hak asla geri alınmaz.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi tüm testlerden geçmiştir. Türkiye'nin çağdaş sivil bir anayasaya ihtiyacı var. Aksayan yerlerin her zaman düzeltilmesi mümkündür.

"TAM DESTEKLİYORUZ"



Ekonomi yönetimiyle ilgili spekülasyonlar yapılıyor. Mehmet Şimşek ve ekibine olan desteğimiz tamdır. Politikalarını tam olarak destekliyoruz.

ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN?

Takvim çalışmaları yapılıyor. Yakında açıklanacak. Kendileri her zaman bizim gündemimizde.

İMAMOĞLU'NUN HAMAS AÇIKLAMASI

Bu açıklamayı yanlış bir açıklama olarak değerlendiriyoruz. Hamas'ın terör örgütü olarak nitelendirmesi tamamen yanlıştır.

ERDOĞAN-BAHÇELİ GÖRÜŞMESİ

Görüşmenin herhangi bir şekilde çeşitli olaylara bağlı olarak da gelişebilir. Kendi rutini olarak da istişareler sürüyor. Cumhurbaşkanımız MYK toplantımızda da bu konuya değindi. İç ve dış politikaya dair gündemlerin gözden geçirildiğini ifade etti.



Bahçeli ve Cumhurbaşkanımız arasında geçen görüşme herhangi bir olaya endeksli değil. Türkiye'de nitalikli bir muhalefet olsun. Bu olduktan sonra Türkiye'de siyasetin daha gerimli yapılması konusunda yeni kapılar açılmış olur. Yeni dönemde CHP'nin tutumu bu şekilde şekillenir.