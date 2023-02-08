Deprem bölgesine gidecek gönüllülere ek YHT seferi

TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından deprem bölgesine gidecek gönüllüler için ek Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferi konuldu.

Deprem bölgesine gidecek gönüllülere ek YHT seferi
Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde deprem

Haberi Görüntüle

İstanbul’dan deprem bölgesine gidecek 1500 gönüllünün seyahatlerini sağlamak için Söğütlüçeşme ile Konya arasında 3 Yüksek Hızlı () işletilecek.

bölgesine gidecek gönüllüleri taşıyacak YHT'ler Söğütlüçeşme'den 01.00, 08.00 ve 14.00'te hareket edecek.

Gönüllüler Konya'da aynı saatte hazır bulundurulacak trenlere aktarma yapılarak İskenderun’a devam edecek.

İskenderun-Mersin-Adana-Osmaniye arasında bölgesel trenlerle 1300’ü aşkın depremden etkilenen kişi seyahat etti.

Malatya Ankara arasında Sivas aktarmalı olarak toplam 9 trenle 1510 depremzede vatandaş Kırıkkale ve Ankara’ya taşındı.

Adana, Mersin, Osmaniye, İskenderun, Diyarbakır, Elazığ, Malatya'da TCDD tarafından bekleme salonları, misafirhane, sosyal tesisler ve vagonlar ısıtılarak depremden etkilenen vatandaşların kullanımına açıldı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...