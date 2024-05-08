Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? (9 Mayıs tarihli son depremler)

Deprem mi oldu? sorusunun yanıtı, oturdukları şehirlerde titreşim ve sarsıntı hisseden vatandaşların gündeminde yer alıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından dakika dakika yayımlanan son depremler listesi güncellenmeye devam ediyor. Peki, deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? İşte 9 Mayıs tarihli son depremler.

Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? (9 Mayıs tarihli son depremler)

'nin birçok farklı bölgesinden deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Vatandaşlar, yaşadıkları şehirlerde gün içerisinde titreşimler ve sarsıntılar hissedebiliyor. Yaşadıkları sarsıntının deprem mi yoksa küçük bir titreşim mi olduğu ise vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? İşte 9 Mayıs tarihli son depremler listesi.

EGE DENİZİ'NDE

Ege Denizi'nde saat 10.19'da 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, yaşanan deprem, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine yaklaşık 22 kilometre uzaklıkta meydana geldi ve sarsıntının derinliği 26 kilometre olarak ölçüldü.

9 MAYIS LİSTESİ

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