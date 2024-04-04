Deprem mi oldu, nerede deprem oldu? (AFAD 4 Nisan tarihli son depremleri paylaştı)

Son depremler listesi gün içerisinde sarsıntılara göre AFAD tarafından yenilenmeye devam ediyor. Yaşadıkları kentlerde meydana gelen sarsıntıları hisseden vatandaşlar, 4 Nisan 2024 tarihli depremlere ait son verileri araştırıyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) bugün itibarıyla meydana gelen depremleri yayımlamaya devam ediyor.

SON DEPREMLER

ADANA DEPREMİ

AFAD tarafından paylaşılan verilere göre; saat 06:30'da Osmaniye'nin Saimbeyli ilçesinde 2.3 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşandı. Depremin derinliği 5.0 KM olarak ölçüldü.

HAKKARİ DEPREMİ

AFAD'ın paylaştığı veriye göre, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde saat 00.24'te 2.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 5.3 KM derinliğinde gerçekleşti.