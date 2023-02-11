Deprem ne kadar, kaç saniye sürdü? (Kahramanmaraş depreminin yarattığı etki)

Türkiye'nin Kahramanmaraş ilindeki Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,7 ve Elbistan ilçesinde meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ayrıntılarını Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı açıkladı. AFAD depremin ne kadar, kaç saniye sürdüğünü ve yarattığı etkiyi açıkladı. Peki, deprem ne kadar, kaç saniye sürdü ve yarattığı etki ne oldu?

Deprem ne kadar, kaç saniye sürdü? (Kahramanmaraş depreminin yarattığı etki)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı () tarafıdnan yapılan açıklamalar sonrasında, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin kaç saniye sürdüğü ve yarattığı etki açıklandı. İşte ayrıntılar.

"500 ATOM BOMBASININ YARATTIĞI ETKİYE SAHİP"

AFAD ve Risk Azaltma Genel Müdürü Tatar, depremin yarattığı etki boyutunu açıkladı.

Tatar açıklamasında, "7,7 büyüklüğündeki depremin açığa çıkardığı enerji 500 atom bombasının yarattığı etkiye, enerjiye sahip." ifadelerini kullandı.

Deprem ne kadar, kaç saniye sürdü? (Kahramanmaraş depreminin yarattığı etki) - 1

DEPREM NE KADAR, KAÇ SANİYE SÜRDÜ?

AFAD tarafından yapılan açıklama sonrasında, Pazarcık ilçesinde meydana gelen ilk deprem ve Elbistan ilçesindeki ikinci depremin etki süresi belli oldu.

AFAD'ın açıklamasında, "7,7 büyüklüğündeki ilk depremin etkili olduğu süre 65, ikinci depremin etkili olduğu süre 45 saniye. İki depremle bölge yaklaşık 2 dakika boyunca çok ciddi şekilde sarsıldı." denildi.

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