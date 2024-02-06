Depremde hasar gören Mor Petrus ve Mor Pavlus Kilisesi'nde restorasyon çalışmaları devam ediyor

Kiliseye gelen aileler için yapılan ruhani hizmetlerin aksamaması gerektiğini dile getiren Ürek, ibadethanenin onarımının mümkün olan en kısa zamanda bitirilmesini yetkililerden talep ettiklerini söyledi.



Ürek, kilisede ibadet atmosferinin bulunması gerektiğine işaret ederek, "Şartlar bize bunu başka bir yerde de yapmak zorunluluğu gerektiriyor. Kilisenin yanında ufak salonumuzu değerlendiriyoruz. Salonun ufaklığına bakmıyoruz, yüreğin büyüklüğüne bakıyoruz. Öyle ki ibadetlerimiz ve hizmetimiz gerçekleşsin" diye konuştu.

Kilisede uzun yıllar hizmet ettiğini de vurgulayan Ürek, "Hiç şüphe yok ki, kendimi bu kiliseye adadım. Bütün dualarımızın, ibadetlerimizin burada olmasını bekliyoruz" dedi.



Ürek, gücünün el verdiği yaşa kadar kilisede hizmet etmeye devam edeceğini sözlerine ekledi.