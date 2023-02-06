Depremle ilgili yalan paylaşımlara soruşturma

Kahramanmaraş'ta 7,7 büyüklüğünde deprem Haberi Görüntüle

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş Pazarcık ilçesi merkezli meydana gelen ve çevre illerde de etkisini gösteren deprem ile ilgili olarak sosyal medya hesaplarından, yanlış veya doğruluğu bulunmayan çarpıtılmış gerçeğe aykırı bilgileri sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saiki ile yayan dezenformasyon niteliğindeki yorum, beyan ve açıklamalara ilişkin paylaşımlar ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından resen soruşturma başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.



EGM: 13 HESAP TESPİT EDİLDİ

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) de Kahramanmaraş'taki deprem sonrası provokatif paylaşımlar için harekete geçti, 13 hesap tespit edildi.

EGM'den yapılan açıklamada, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında, sosyal medya platformları üzerinden yardım çağrısında bulunan vatandaşlara ait adres ve lokasyon bilgilerinin ivedilikle tespit edilerek ilgili birimlerle koordinasyon kurulduğu belirtildi.



Açıklamada ayrıca, depreme ilişkin sosyal medya platformlarında, vatandaşlar üzerinde korku ve panik yaratmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 13 hesap yöneticisinin tespitinin yapıldığı ve ilgili birimlere gönderildiği kaydedildi.