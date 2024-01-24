Depremzedelerin kaldığı konteynerde yangın

Hatay’ın Kumlu ilçesinde depremzedelerin kaldığı bir konteynerde yangın çıktı. Yangın can kaybı ya da yaralanmaya neden olmazken, konteyner kullanılamaz hale geldi.

Depremzedelerin kaldığı konteynerde yangın

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’da depremzede bir ailenin kaldığı konteyner yandı.

Yangın, Kumlu ilçesine bağlı Doğu Ayrancı Mahallesi’nde meydana geldi.

Mahallede depremzede vatandaşların yaşadığı konteyner, bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Konteynerin yandığını gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Depremzedelerin kaldığı konteynerde yangın - 1

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Çıkan yangından dolayı konteyner kullanılamaz hale geldi.

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