Dereye düşen 5 yaşındaki Berkcan’dan acı haber

Van’ın Gürpınar ilçesinde 5 yaşındaki Berkcan Karakoç, son yağışlarla birlikte debisi artan derenin kenarında oynarken suya kapıldı. Küçük Berkcan’ın cansız bedeni 3 kilometre uzakta bulundu.

Dereye düşen 5 yaşındaki Berkcan’dan acı haber

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’da dereye düşen 5 yaşındaki çocuk, yaşamını yitirdi.

Olay, Gürpınar ilçesi Bozyiğit Mahallesi’nde meydana geldi.

Dün öğleden sonra 2’si kardeş 3 çocuk mahalle içinde bulunan ve son yağışlarla debisi artan derenin kenarında oynarken, Berkcan Karakoç bir anda dengesini kaybedip suya düştü.

Suya kapılan Berkcan’ın cansız bedeni ise mahalleli tarafından 3 kilometre uzaklıkta bulundu.

Mahalle halkının sudan çıkardığı Karakoç’un cenazesi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi’nde yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

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