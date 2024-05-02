8 ilde organize suç örgütüne operasyon: 42 örgüt üyesi yakalandı

Bursa merkezli 8 ilde jandarma tarafından düzenlenen Mahzen-36 operasyonlarında elebaşılığını Semed Ötünç'ün yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu 42 örgüt üyesi yakalandı.

8 ilde organize suç örgütüne operasyon: 42 örgüt üyesi yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından operasyonla ilgili bilgileri paylaştı. 

Operasyonlarda organize suç örgütü elebaşı Semed Ötünç'ün de içerisinde bulunduğu 42 şüpheli yakalandı.

Bursa Yenişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bursa İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu Bursa merkezli İstanbul, Adana, İzmir, Manisa, Bilecik, Muğla ve Kırıkkale’de düzenlenen operasyonlarda; uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, cinsel istismar, insan ticareti, tehdit ve şantaj suçlarını işleyen organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; Mağdurları hileyle kandırıp, şiddet uygulayarak uyuşturucu madde vermek suretiyle bağımlı hale getirdikleri, mağdurlara zorla hırsızlık, uyuşturucu madde satıcılığı (torbacılık), konsomatrislik ve fuhuş yaptırdıkları, suç işlemek istemeyen mağdurlara şantaj, cebir ve şiddet yoluyla baskı yaptıkları tespit edildi. 

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