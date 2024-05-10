Dereye uçan otomobildeki kadını şantiye çalışanı kurtardı

Kocaeli'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil dereye uçtu. Otomobilde mahsur kalan kadın sürücüyü, yardıma koşan bir şantiye çalışanı kurtardı.

Dereye uçan otomobildeki kadını şantiye çalışanı kurtardı

’nin İzmit ilçesinde saat 08.00 sıralarında 42 Evler Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesi’nde seyir halinde olan A.Y. idaresindeki 41 DR 640 plakalı Opel marka otomobil, D-130 karayoluna döneceği esnada kontrolden çıkarak ağaca çarpıp Kumla Deresi'ne uçtu.

SÜRÜCÜYÜ ŞANTİYE ÇALIŞANI KURTARDI

Ters vaziyette duran otomobilin ön kısmı suya gömüldü. Bölgedeki şantiyede çay içtikleri esnada kazayı fark eden çalışanlar yardıma koştu. Bir şantiye çalışanı dereye girerek, otomobilin içinde mahsur kalan A.Y. adlı kadın sürücüyü çıkartarak boğulmaktan son anda kurtardı.

Dereye uçan otomobildeki kadını şantiye çalışanı kurtardı - 1

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan A.Y., hastaneye kaldırıldı.

Otomobil ekiplerin çalışmasının ardından vinç vasıtasıyla dereden çıkarılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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